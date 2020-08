Betsy Camino reaccionó a comentario de Botota Fox: "La envidia le brota por los poros"

La ex participante de MasterChef Celebrity, Betsy Camino, respondió el comentario que realizó Botota Fox tras quedar eliminada del programa.

A través de las historias de Instagram, la cubana expresó que "me enteré justo en el en vivo, que la Botota se estaba riendo, que estaba formando burla, pucha la envidia le brota por los poros, es como una cuestión así como que no me puede ver”

“Esa mujer en otra vida creo que fui yo o se quería parecer a mí, no entiendo tampoco la mala onda, nunca me rio de las desgracias de nadie”, afirmó.

Además Camino aseveró que Botota Fox “es una persona envidiosa, una persona racista, una persona déspota, una persona extremadamente falta de respeto”.

“No saben cuántas veces pidió disculpas en Bogotá porque fuera de las grabaciones me dijo hasta prostituta y mil veces llorando, yo la bloqueé porque yo a la gente la bloqueo y ahora que siga hablando mierda”, cerró