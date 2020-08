Denise Rosenthal dice que no quiere ser recordada por su jingle

Durante la pandemia uno de los comerciales más comentados ha sido el de un teléfono que protagoniza Denise Rosenthal.

La cantante abordó el impacto del jingle con Nicolás Copano en el programa "CHV en Casa".

"La verdad que todo esto del jingle y de habitar los espacios populares ha sido todo un desafío. La verdad que ojalá la gente no me recuerde única y exclusivamente por eso porque no sé, me da pena", dijo.