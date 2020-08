Ruggero Pasquarelli de “Soy Luna” salta a la música: “Lo del chico Disney siempre va a estar en mí”

La de Ruggiero Pasquarelli es una historia similar a otras: luego de hacerse famoso como un “chico Disney” -en exitosas series como “Violetta” y “Soy Luna”- decidió lanzar una carrera musical. Pero a diferencia de otros artistas que nacieron del semillero de Mickey Mouse, el italiano no siente la etiqueta de estrella adolescente como una carga.

Tras el fin de “Soy Luna” en 2018, Ruggero se tomó el tiempo para pensar sus siguientes pasos y el año pasado lanzó sus primeras tres canciones -“Probablemente”, “No te voy a fallar” y “Apenas son las 12”. Por estos días de pandemia presentó “Puede”, una balada que es el primer adelanto de su disco debut que, dadas las circunstancias, aún no tiene fecha de lanzamiento.

Italia en argentina

Nacido en Pescara, en la región italiana de Abruzzo, Ruggero participó con 17 años en la versión italiana de “Factor X”, concurso que le abrió las puertas para sumarse a Disney Italia. Fue así que recibió el llamado para sumarse en 2014 a la tercera temporada de “Violetta” para interpretar Federico Paccini, un alumno de intercambio.

“Vine para acá sin saber ni una palabra en español”, recuerda el músico, ahora de 26 años, “y desde el momento uno que llegué a Argentina siempre me sentí como en casa, porque hay muchas cosas parecidas con el sur de Italia, como que siempre viví en Argentina como si estuviera en Italia”.

Ese fue el inicio de su carrera en Latinoamérica. Luego vino la exitosa “Soy Luna”, que protagonizó durante tres temporadas junto a la mexicana Karol Sevilla.

Sí, la música fue siempre mi objetivo número uno. A los 16 años comencé en un reality show en Italia que se llama “Factor X” y después se desvió todo un poquitito a la actuación pero antes del reality yo siempre tuve muy claro en mi cabeza que la música era y es mi primer amor. Y después se desvió un poquitito el camino pero mi suerte fue que en los proyectos actorales que fui haciendo siempre se pudo sumar esa parte de canto, entonces me hizo siempre compañía la música. Y ahora retomé todo esto para poder cantar y punto.

Como mi objetivo es la música, si alrededor se pueden poner otros proyectos actorales, que también me encanta, por qué decir que no. Estaría buenísimo poder completar esta aventura con algo que también me gusta un montón. Obviamente no tiene que ser algún proyecto que me distraiga de mi prioridad.

Sí, seguimos siendo amigos. Ella la está rompiendo, se merece todo lo que tiene en este momento. También fue construyendo su carrera después de “Violetta”, porque obviamente después de un éxito tan grande hay que volver a empezar casi desde cero y ella lo fue haciendo trabajando y trabajando, y ahora consiguió todo lo lindo que tiene. Y obviamente sería increíble tener algo como lo suyo, pero bueno, es toda una construcción que ella fue generando después de “Violetta” y yo después de haber terminado “Soy Luna” empecé hace un año y medio este nuevo camino. Esto recién está comenzando así que a seguir trabajando duro y a seguir mostrando mi música.

Y no, yo estoy viejo jajajá. Todo eso del chico Disney todo lo que viví me va a seguir toda la vida. Fue parte de mi pasado pero también de mi presente y de mi futuro, quien soy hoy es también gracias a lo que fui, entonces no es algo como pesado que traigo en mi mochila, porque es algo lindo para recordar.

Es una etiqueta linda para tener, porque es una linda escuela, es una universidad para todos los que pasan por ahí, porque la verdad es que da un montón de aprendizaje que nos prepara para después, cuando el camino es un poquitito más solitario y con más responsabilidades. Y bueno todos los artistas Disney que fuiste nombrando después empezaron su propia carrera y ahora la rompen. Lo del chico Disney siempre va a estar en mi interior, porque como te decía, fui viviendo experiencias muy lindas para mí, pero este es un nuevo comienzo al 100%.

Fue todo un proceso. El año pasado lanzando esos primeros tres temas fui empezando a entender lo que quería mostrar musicalmente. Entonces creo que “Puede” es la canción que describe esta madurez artística y ese sonido que quiero sacar para mis próximas canciones. Paso a paso también, ahora lo que me sale componer son canciones de amor o de desamor, quizás en unos años podré llegar a cambiar de género, porque ahora lo que me identifica es el pop.