[VIDEO] "Yo, polvorita caí": La reacción de Evelyn Matthei tras broma telefónica de Pancho Saavedra y Pedro Ruminot

A través del live "Socios 3.0" que realiza Francisco Saavedra junto a Pedro Ruminot y decidieron hacerle una broma telefónica a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

El animador junto a su compañero se hicieron pasar por bomberos para referirse a sus dichos por el 10% donde dijo que un país se podría incendiar.

Al contestar, Ruminot señaló que "no se quemó Chile, así que estamos muy agradecidos". A lo que la edil respondió "sí que Bomberos, ah? Haciéndose el gracioso a las 11 de la noche, buscando el incendio el imbécil. Patético".

"Nos mandó a la chucha Evelyn Matthei, nos van a meter preso por tu culpa", dijo entre risas Pancho Saavedra.

Sin embargo, Matthei se lo tomó con humor al saber que se trataba de una broma y compartió el momento mediante redes sociales.

Junto al video, la alcaldesa contó que "anoche estos dos me tendieron una broma. Y yo que soy polvorita cai´. La vida se toma con humor y les comparto el momento con @pedroruminot y @franciscosaavedr . Al final nos rei´mos y me sirvio´ para rei´rme de una ya famosa frase del 10% donde no estuve bien por el tono que usé. Un abrazo y ojala´ tengan un gran di´a, lleno de risas y buen a´nimo".

El video cuenta con más de 5 mil reproducciones en Instagram.