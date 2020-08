Daniel Valenzuela debuta en la animación en solitario: "Ha sido difícil ganarse un lugar en la tele"

Justo cuando se encuentra cumpliendo 20 años en televisión, Daniel Valenzuela hará su debut en la animación en solitario a cargo de "A nadie le falta Dios", programa de citas online que se estrena mañana a las 23.00 horas por TV+.

Como un "mono porfiado" de la pantalla chica se autodefine el animador, que partió su carrera en el año 2000 animando "Extra jóvenes" en Chilevisión junto a su expareja Paloma Aliaga, Martín Cárcamo y Rayén Araya.

"Siempre he sido un agradecido de mantenerme, porque pese a que he estado siempre en la medianía de la tabla, como le digo yo, que a ratos me sentí un poquito subestimado en la televisión, que le puede pasar a muchos, también agradezco estar vigente durante tanto tiempo, porque no es un trabajo fácil y han pasado 20 años", dice Valenzuela al reflexionar sobre su carrera.

"Mono porfiado, he tratado por todos lados decirle a los ejecutivos 'oye estoy acá estoy acá', y ha sido difícil eso, ha sido difícil ganarse un lugar en la tele porque ocupan siempre a la misma gente, que está bien también, pero cuesta dar tiraje a la chimenea, entonces la he venido batallando hace harto rato", agrega.

Un tinder por tv

"A nadie le falta Dios" es un programa que surgió como una idea del propio Valenzuela en plena pandemia "a raíz de esta necesidad de estar en contacto, esta necesidad de los solteros de alguna manera conocer gente".

En el espacio, un soltero o soltera buscará encontrar el amor entre cuatro pretendientes, todos en sus casas conectados mediante videollamada. Una especie de "tinder televisado", describe el propio animador, en el que la idea es hacer "match".

"El propósito es al final pasarlo bien, pero también se genera una particularidad bien rica que al estar en la casa cada uno, se está relajado, y al estar yo solo en el estudio es como una reunión de amigos y salen declaraciones bien bonitas, aparte de sólo entretenidas", comenta Valenzuela.

El primer soltero en participar es Gonzalo Vásquez Pardo, primo de Arturo Vidal. Una broma que le jugó el equipo al animador, que pololeó con la ex del futbolista, Marité Matus. "No me habían dicho nada los desgraciados y en el correr del programa, como yo también me presto para el juego, fue sorpresa para mí también, así que ahí tenía que salir jugando, en buen término futbolero", dice.

Sí, me molestaron, estuvo divertido, lo que pasa es que es muy simpático Gonzalo. Es parte del juego nomás y estamos todos para eso.

Sí, también porque yo las hago, entonces mínimo que tenga que aguantar que vengan de vuelta.

De verdad que encantado de trabajar siempre con compañeros, desde "Extra Jóvenes" el 2000 a la fecha siempre había trabajado con mucha gente, nunca había animado un programa en solitario y lo agradezco mucho, de verdad que me parece una oportunidad muy bonita, muy entretenido además, lo estoy pasando muy bien.