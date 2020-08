Joche Bibbó recordó el día en que Michelle Carvalho le reveló infidelidad en reality "Mundos Opuestos"

“Fue un bajón de dos o tres días y ya después estuve bien", aseguró Joche Bibbó, recordando cuando estaba en el reality "Mundos Opuesto", y Michelle Carvalho, ingresó al encierro para revelarle que le había sido infiel.

Fue en una conversación con Hugo Valencia a través de Instagram, donde recordó que "cuando pasa y se abren las puertas, llega la Michelle y me dice ‘tengo que hablar con vos’, bueno, ahí más o menos me lo imaginaba. Pero tampoco me lo imaginaba tanto", dijo.

“Ese momento fue de película porque estábamos sentados en la piscina, en una hamaca, y se pararon todas las cámaras. Tenía una al frente, otra al costado, por otro lado. Era como la escena del año, como si fuera una película. Y me contuve ahí, porque te dan ganas de decir ‘por qué no te vas a la punta del cerro’, te dan ganas de mandarla a la mierda".

Sin embargo, aseguró que "el encierro hizo que todo eso se neutralizara mucho más rápido. (...) Yo en el encierro, la Michelle no estaba y había como terminado con la Domi, volví de nuevo, hizo que el efecto de angustia desaparezca mucho más rápido. Fue un bajón de dos o tres días y ya después estuve bien”, cerró.