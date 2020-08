La declaración de Kel Calderón en formalización por ataque a su padre: "Mi hermano es absolutamente capaz de matarlo si lo encuentra"

18:34 Sobre los hechos que se le imputan al joven, Kel aseguró que fue a la casa de su padre y es ahí donde él le cuenta que "Hernán Jr. intentó amputarle la mano, me cuenta que lo intentó acuchillar y que tenía múltiples lesiones.

Este martes fue formalizado Hernán "Nano" Calderón, por los delitos de parricidio frustrado, tenencia ilegal de armas, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y daños en contra de su padre, Hernán Calderón Salinas.

Fue durante la audiencia donde el fiscal Omar Mérida leyó el testimonio de su hermana, "Kel" Calderón, quien entregó detalles de la vida del joven.

"Hernán comenzó de adolescente a interesarse por la vida 'Rápido y furioso', a tener armas, mariposas, manoplas, municiones. Ingresó a un club de tiro, comenzó a configurar una personalidad de gángster, mostrando dinero, siempre zafando de problemas con la autoridad por intervención de su padre", comentó.

Con ello, agregó que "Nano" "tiene una fijación con Pablo Escobar y Chapo Guzmán. Su primera arma la tiene de pequeño, aproximadamente a los 12 o 13 años, es una manoplas cortaplumas mariposa (...) se agarraba mucho a combos, salía con manoplas y decía que se moría por, comillas, agarrarse a combos con otro weón".

Sobre los hechos que se le imputan, Kel aseguró que fue a la casa de su padre y es ahí donde él le cuenta que "Hernán Jr. intentó amputarle la mano, me cuenta que lo intentó acuchillar y que tenía múltiples lesiones. Yo tomé fotografías de las manchas de sangre que habían en todas partes. Ahí hablé con mi padre, él entre lágrimas me reconoce el episodio del arma y de cuando destrozó el departamento, y ahí me voy enterando de los detalles".

Incluso, aseguró que el abogado "empezó a dormir con un cuchillo bajo de su almohada, por si mi hermano vuelve. Yo creo que mi hermano es absolutamente capaz de matarlo si lo encuentra".