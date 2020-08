Raquel Argandoña rompió el silencio y aseguró que "Nano" Calderón nunca quiso asesinar a su padre : "Somos una familia de mierda"

09:40 "Para mi hijo, Hernán era un súper papá. Y cuando se entera de estos whatsaaps, y de las posibles tocaciones, obviamente no puede entender que su papá le haya hecho tocaciones a su polola. Es muy fuerte", aseguró, añadiendo que hoy "el papá lo único que quiere es secarlo en la cárcel".

"Mi hijo nunca pensó en asesinar a su papá", aseguró Raquel Argandoña en una entrevista al matinal "Bienvenidos". La animadora rompió el silencio y entre lágrimas habló sobre la formalización de su hijo "Nano" Calderón por parricidio.

Argandoña, aseguró que "los grandes responsables" de lo que está pasando con el joven, es ella y su ex marido, y que si pudiera elegir entre las cosas que ha obtenido con su trabajo, solo optaría por tener "una familia normal".

En esta línea, insistió en que "Hernán quiso asustarlo, pero nunca matarlo", insistiendo en que "nosotros fallamos como papas. Quizás por darle enconómicamente todo lo que no tuvimos cuando fuimos jóvenes y niños , descuidamos a nuestros hijos (...) Me gustaría pedirle perdón, tanto a Kel como a mi hijo por haber fallado como padres".

Incluso, al ser consultada sobre las motivaciones de lo sucedido, Raquel habló sobre la querella en contra de Calderón padre por el delito de abuso sexual en contra de la polola de su hijo.

"Para mi hijo, Hernán era un súper papá. Y cuando se entera de estos whatsapps, y de las posibles tocaciones, obviamente no puede entender que su papá le haya hecho tocaciones a su polola. Es muy fuerte".

"Yo vi los whatsapps con fecha de marzo. (...) Cuando los hombres ven eso, hay una intención. Yo te juro que es una pesadilla que no me gustaría despertar. cada minuto que pasa yo no puedo entender lo que pasó. En qué fallamos".

"Somos una familia de mierda", aseguró, e insistió en que "somos una familia muy expuesta y es por mi trabajo que mis hijos también se ven expuestos (...) Yo no justifico lo que hizo mi hijo, necesita un castigo, pero él debe tratarse".

"¿QUÉ ODIO TIENE?"

Sobre el proceso, aseguró que no entiende por qué Calderón Salinas continúa con el proceso. "¿Qué odio tiene, es tu hijo Hernán, yo no puedo entender eso".

Consultada sobre la decisión de internarse en una clínica psiquiátrica, Raquel aseguró que "Nano" lo hizo porque "él se da cuenta de que el papá lo único que quiere es secarlo en la cárcel. Yo se lo dije a Hernán. Si mi hijo se mata, yo me mato".

"MI HIJO ESTÁ ENFERMO"

"Yo soy madre de los dos y el que me necesite, estaré siempre", comentó, haciendo referencia a los dichos de Kel Calderón.

"Como no te puedo ver hija, y a Hernán papá, no pudras a tu hijo en la cárcel. Él necesita ayuda. Y a la Kel, perdóname".