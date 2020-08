Pampita reveló detalles de su vida íntima junto a su esposo

La modelo argentina conocida como Pampita se encuentra animando su programa desde la casa debido a que unx de las panelistas dio positivo por Covid-19 a pesar de que al someterse al examen ella arrojó negativo.

En un capitulo emitido Oliveri le consultó a la trasandina si alguna vez una pareja suya se había negado a tener relaciones. “¿Te pasó que algún novio te diga ‘hoy no’?”, preguntó.

Pampita contestó que “¡Me dice que no y chau! Next. No, no, no”

A lo que la ex de Benjamín Vicuña aseveró que “me llega a decir que no y me agarra un malhumor que me dura una semana. No se atrevería. Conmigo es mejor andar bien”

Esta respuesta causó risas en el panel, a lo que la modelo expresó que “¡No! ¿Qué ‘pobre’? Él está feliz”.

Finalmente, se refirió a su vida íntima junto a su pareja “hay como una cosa de miradas. Nos miramos y ya sabemos lo que está diciendo el otro con la mirada. Y nunca es molestia, como ya dije en otra oportunidad… Llevamos un año, así que imaginate que estamos muy bien”.