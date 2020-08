Laura Prieto respondió a rumores de supuesta intervención estética

Diversos rumores sobre una supuesta intervención estética circulaban desde hace algunos días sobre Laura Prieto. Sin embargo, fue la misma modelo uruguaya quien salió al paso de los dichos y descartó haberse sometido a cualquier procedimiento.

"¿Laurita te hiciste bichectomía o son rumores?”, preguntó una seguidora.

Ante esto, la actriz respondió, insistiendo en que le gusta su rostro tal como es.

"Soy cachetoncita, me gusta mi cara así. Si me la hubiera hecho no tendría cachetitos gordos”, cerró.