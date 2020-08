Vivianne Dietz lucirá sus dotes vocales en un show virtual en vivo y revela que sueña con ser cantante

Aunque ya mostró parte de sus talentos musicales en "Yo soy Lorenzo", Vivianne Dietz se lucirá por primera vez cantando como ella misma, y no como un personaje, en Conexión musical, el link del rock: clásicos del rock latino, concierto en el que ella, junto a otros actores, interpretarán covers de canciones en español emblemáticas.

Además de Dietz, Matías Oviedo, Josefina Fiebelkorn, Francisca Walker y Jorge Arecheta serán parte de este espectáculo que inaugurará este viernes 28 de agosto un nuevo ciclo de eventos en vivo que serán transmitidos vía streaming desde el Teatro Nescafé de las Artes.

Todos ellos interpretarán desde el escenario del teatro de Providencia, acompañados por una banda, clásicos del rock latino como "Persiana americana", de Soda Stereo; "El baile de los que sobran", de Los Prisioneros; y "Canción para mi muerte", de Sui Generis, entre otros.

Dietz adelantó a hoyxhoy que ella estará encargada de interpretar "Quien fuera", de Silvio Rodríguez en versión de Los Bunkers; y "Mi enfermedad", de la argentina Fabiana Cantilo. Ambos temas que salieron a la luz años antes de que la actriz de 24 años llegara a este mundo. La primera fue lanzada por el cubano en 1992 y la segunda, compuesta por Andrés Calamaro, en 1991.

Pero eso no fue impedimento para que la actriz oriunda de Puerto Montt estuviera familiarizada con el clásico de Cantilo. "Yo la conocía perfecto, me identificó toda mi adolescencia, sonaba allá en la radio, yo soy de Puerto Montt, y en la radio sonaba y yo me la sabía y sentía que me la habían escrito a mí", dice entre risas. "Es una canción que, sobre todo en la adolescencia, a uno le pega mucho, o sea, 'estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar', imagínate esa letra jajajá", agrega.

Dietz, que estudió Teatro en la Universidad de Chile y debutó en televisión en 2017 en la teleserie de TVN "Wena profe", cuenta que adquirió el gusto por la música desde muy chica y que hace algunos años le ronda en la cabeza la idea de ser cantante.

"A los ocho años aprendí a tocar guitarra y de forma autodidacta después fui aprendiendo otros instrumentos, pero todo muy de forma básica, no soy experta en ningún instrumento, pero sí fue algo que me llamó mucho la atención y a lo que dediqué mucho tiempo de mi vida siempre", relata.

Y revela que "hace como dos o tres años tuve unos intentos de sacar música, pero por el mismo respeto que le tengo me he guardado y espero en algún momento lograr sacar algo con lo que me sienta cómoda y que realmente quiera mostrar".

La verdad es que estoy en una búsqueda aún, pero sería algo cercano al pop-folk. Siempre me ha llamado mucho la atención el folclore; escucho mucho folclore argentino, también chileno. Por ahí partió mi interés cuando chica de tocar guitarra, escuché mucho a Mercedes Sosa, Violeta Parra, aunque suene cliché realmente lo escuché mucho, era muy fanática y llamaba mucho la atención que alguien de mi edad gustara tanto de este estilo de música, que no era como común para mis compañeros, qué sé yo. Entonces me gustaría algo tipo pop-folk.

Exactamente, soy fanática de Natalia Lafourcade, de Carla Morrison, de Mon Laferte, ellas son mis referentes. Y por supuesto la Denise Rosenthal, que es mi referente máximo en Chile, que quizás no hace folclore pero la amo y la encuentro seca. Ella ha hecho todo un descubrimiento con su música y siempre que hablamos le digo lo mucho que la admiro porque la encuentro bacán, ha recorrido un camino tan difícil de manera tan bonita que eso se valora.

Efectos de la pandemia

Como le ha pasado a muchos, la pandemia golpeó la carrera de Dietz. De hecho, le tocó ser parte del ínédito final de "Yo soy Lorenzo". La teleserie de Mega interrumpió sus grabaciones en marzo y terminó en mayo con lo que se alcanzó a filmar hasta entonces, con un desenlace en que sus propios protagonistas, rompiendo la cuarta pared, relataron el destino de sus personajes.

"Fue rarísimo, más que terminar la teleserie de esa forma, porque creo que los actores estamos acostumbrados a adaptarnos a las circunstancias, lo difícil fue no despedirse de los compañeros. Ahí también terminó mi contrato con Mega, entonces era gente que yo sabía que no iba a ver en un buen tiempo", dice hoy Dietz, que cuenta que estaba negociando con un canal, pero que las conversaciones quedaron en nada producto de la emergencia.

"Nos ha pegado mucho, a toda la gente en general, pero a la industria del arte también porque se vive con un otro, en un escenario, con gente, en compañía y ha sido muy difícil", comenta la actriz que ve con esperanza la reactivación de la industria con espectáculos como el show del 28 de agosto, que será el primero en su formato que se hará en Chile. "Es importante este concierto, es el primero que se hace en vivo dentro de este contexto así que estamos felices, ansiosos y esperemos que sea el primer concierto de muchos más", dice. "Yo le tengo fe", agrega.