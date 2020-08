Natalia Duco tras ganar MasterChef Celebrity: "Fue muy lindo para mí"

La jornada de ayer se dio a conocer a la ganadora de la primera temporada de MasterChef Celebrity que coronó a la deportista, Natalia Duco.

En la final estaba César Campos y Rocío Marengo. La deportista se refirió a su triunfo y aseveró que "sentí que fue un sueño hecho realidad, como una misión cumplida. Me sorprendí de las oportunidades de la vida y pensé en todo lo que ha pasado y donde estoy en este minuto".

"Fue muy lindo para mí ya que es mi primer triunfo que no está ligado al deporte. Fue totalmente nuevo y significativo", agregó.

También recordó cuando le informaron de que sería la primera finalista de la competencia. “Sentí tranquilidad, una tremenda felicidad, es como un alivio de decir lo quise, lo soñé, trabajé para lograrlo y ahora es un hecho”, aseveró.

Además relató que de un paseo, el cual fue muy especial para ella. “Santa Marta para mí fue algo único, escoger los equipos fue difícil. Yo les preguntaba a todos, me pedían cosas, no me pedían”, cerró.