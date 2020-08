Pamela Díaz hablo sobre su futuro en CHV: "Capaz que me echen"

La animadora de TV, Pamela Díaz, conversó con su compañera Chiqui Aguayo durante el programa que conducen, "Socias", donde se refirió a su futuro en CHV.

La comediante le preguntó a la conductora que "oye amiga, tú que eres animadora, ¿cómo anda la pega?".

A lo que la "Fiera" contó que "bien, no me puedo quejar de la vida, he estado muy bien".

"La pega en la tele está escaseando, así que tú deberías estar dedicándote a la comedia. ¿Renovaste contrato?", bromeó Aguayo.

Y Díaz expresó que "no, no tengo idea, capaz que me echen. Después de esto yo creo que me echan", dijo entre bromas la "Fiera". "Si me echan de CHV, ¿qué voy a hacer?"