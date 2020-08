Camila: "Si la música urbana nos saliera natural y nos sintiéramos cómodos probablemente lo haríamos"

Pese a la instalada tendencia que ha unido a exponentes de la balada con el género urbano, los integrantes del dúo mexicano Camila, Mario Domm y Pablo Hurtado, dicen que el reggaeton no es lo suyo y que no tienen pensado explorar esas aguas con su música.

La agrupación celebra por estos días sus 15 años de trayectoria con nuevo material. En julio lanzaron "Luz" y hace pocos días presentaron su nuevo sencillo, "Bandera Blanca". En ambos temas se mantienen fieles a la balada con toques de pop, género que han venido cultivando desde sus inicios y con el que han estado dos veces ya en el Festival de Viña del Mar.

Algo poco habitual en estos tiempos, en que la mayoría de los baladistas se unen a reggaetoneros. Un hito en esa fórmula infalible lo marcó "Despacito", que juntó a Daddy Yankee y Luis Fonsi. Pero desde Los Angeles, donde viven Mario y Pablo, ambos explican que lo urbano simplemente no se les da, descartando la posibilidad de explorar ese género.

Creo que es mantenernos fieles a la inspiración y a lo que naturalmente nos sale. Si la música urbana nos saliera de forma natural y nos sintiéramos cómodos probablemente lo haríamos. Pero, primero, no es la música que escuchamos, segundo, no es la que nos sale naturalmente. Y musicalmente siempre ha habido una exploración dentro de Camila, en cada álbum, siempre hemos buscado cosas nuevas, pero dentro de lo que nos sentimos cómodos. Ya si es menos o más popular no estamos pensando por ahí sino en hacer algo con lo que nos sintamos orgullosos.

Sabes que para el disco pasado fui a Miami a trabajar con varios productores, y hubo un equipo con el que estuve que me dijeron: 'Anímate a hacer reggaetón', y dije: 'Sabes qué, vamos a hacerlo'. Me dejé guiar y al final del día nos tomamos una cerveza y les dije: 'Chicos, gracias por todo, día perdido' jajajá. No me gustó nada, no me sale bien, pero lo intenté. Cuando me siento al piano soy más honesto, la profundidad de la música me gusta mucho, me gusta bucear en el mar del arte, no me gusta andar por arriba surfeando en la superficie.

15 años en cuarentena

A lo largo de sus 15 años de trayectoria, Camila ha sumado varios hitos, como ser ganadores de varios premios Latin Grammy y otros tantos Billboard. Pero no todos han sido triunfos. En 2012 decidieron tomar un descanso, al que siguió la partida al año siguiente de su tercer integrante, Samo. Sin embargo, hoy se proyectan sin problema por 15 años más.

P.H: Nos sentimos muy contentos. Creo que llegamos de buena forma porque, sabes, después de 15 años de trabajar juntos pudieron haber pasado muchas cosas, muchas de las bandas que empezaron con nosotros se deshicieron, así que nos sentimos afortunados de poder seguir haciendo giras, grabando discos.

P.H: Han cambiado muchísimas cosas, para empezar éramos tres. También creo que hemos crecido mucho como personas y como músicos, entonces no podemos hablar de las mismas cosas que antes. Ahora estamos casados y tenemos hijos y creo que esa parte también ha inspirado a escribir de distinta manera, han cambiado nuestras prioridades a la hora de trabajar. Y también creo que como equipo hemos aprendido mucho de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, tenemos una dinámica de trabajo ya muy establecida.

M.D: Quién sabe, pero debo decir que estos últimos cuatro o cinco años han sido buenos, creo que el principio fue muy de subida, fue todo muy rápido, no tuvimos mucho tiempo de entender qué pasaba, y ahorita, como dice Pablo con familia y con más tiempo, sabemos un poco más. Yo me veo con Pablo otros 15 años trabajando, sin duda.

Aunque tenían planificada una gira con 40 fechas para enero de este año, para mostrar su más reciente álbum "Hacia adentro", cuentan que la pandemia los obligó a posponer todo. Primero para julio, luego para octubre y ya van en marzo. Sin embargo, la pandemia no ha impedido que sigan haciendo canciones. Prueba de eso es "Bandera Blanca", que produjeron a distancia, cada uno en su casa. De la misma forma en que hicieron el videoclip.

M.D: Mucho plan no hay. Lo que sí sabemos es que 2020 es tierra fértil para sembrar canciones y el año que entra ya cuando se pueda. También somos papás, entonces no queremos hacer conciertos apresurados porque como papá yo no dejaría a mis hijos ir todavía a un estadio. Cuando me sienta como papá cómodo para dejar ir a mis hijos a lugares grandes me sentiré cómodo de hacer un concierto para muchas personas.