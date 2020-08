Defensa de "Nano" Calderón presentó recurso para que se declare inadmisible apelación de la Fiscalía por prisión preventiva en clínica

09:04 "El fiscal Omar Mérida no está apelando de la resolución que ordena la medida cautelar (....) sino que está apelando sobre la valoración de los antecedentes del caso", argumentan.

La defensa de Hérnan Calderon Argandoña, presentó un recurso para que se declare inadmisible la apelación interpuesta por la Fiscalía Oriente que tiene relación a la clínica psiquiátrica donde el imputado comenzó a cumplir la prisión preventiva dictada por la justicia.

Según señala el documento consignado por Mega, "el fiscal Omar Mérida no está apelando de la resolución que ordena la medida cautelar de prisión preventiva, sino que está apelando sobre la valoración de los antecedentes del caso que realizó la Magistrada Andrea Díaz-Muñoz Bagolini, que no dio por acreditados los presupuestos materiales de los Hechos 1 y 4 de la formalización, lo que no es susceptible recurso alguno”.

Y añaden que el Ministerio Público "mediante el recurso de apelación no busca revertir la decisión sobre la imposición de la medida cautelar -que es el objeto del recurso-, sino que busca mantener la decisión que ordena la prisión preventiva, pero modificar los fundamentos de la resolución que la ordena, en cuanto a que se tengan por acreditados los presupuestos materiales de los hechos 1 y 4 de la formalización, lo que no es enmendable mediante apelación”.

Será hoy cuando la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, revise el recurso de apelación de la Fiscalía, en una audiencia programada para las 9 de la mañana.