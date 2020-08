Nicole "Luli" Moreno respondió a las críticas que recibió en las redes por su viaje a Miami

Nicole "Luli" Moreno ha recibido una serie de comentaros y cuestionamientos los últimos días, después de que se conociera que viajó a Miami.

Muchos de los mensajes de sus seguidores planteaban que lo habóia hecho por ser el día de su cumpleaños. Sin embargo, la modelo salió al paso de las reacciones y explicó las razones de su ida a Estados Unidos.

"Les aclaro si me vine a los EE.UU. no fue precisamente por mi cumple! Vine a realizar deporte ya que en Chile prácticamente no se puede hacer nada!! Y bueno si tocó la coincidencia de cumplir mis 33 años aquí mucho mejor. P.d: analicen de una vez por todas las cosas please", cerró.