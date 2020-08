Don Francisco y crisis por la pandemia: "El Estado está haciendo todo lo posible pero yo creo que las ayudas hoy en día no son suficientes"

Don Francisco tiene claro cuántos días lleva en cuarentena: eran 157 ayer y contando, porque sus 79 años lo mantienen obligado al confinamiento por la pandemia. Pero, aunque cuenta los días, dice que se ha adaptado, que diariamente camina cuatro kilómetros y que moderó la dieta. "Me he cuidado", admite.

El animador conversó con hoyxhoy vía Zoom desde su casa en Lo Barnechea, mismo lugar desde el que en abril pasado lideró la Teletón de emergencia y desde el que el 18 y 19 de septiembre encabezará Vamos Chilenos, la campaña que irá en ayuda de los adultos mayores más vulnerables que, como el propio Mario Kreutzberger, siguen obligados al confinamiento por el peligro del coronavirus.

Cuenta que la idea surgió después de la Teletón de abril, que contra todo pronóstico logró superar con la meta de 2018. "Yo decía '¿cómo le devolvemos a Chile esto? Entonces intentamos primero hacer un programa y no lo pudimos hacer, porque era muy difícil, y ya cuando hubo un poco más de facilidades alguien tuvo la idea: 'este va a ser el primer 18 distinto a todos los 18 de este siglo, ¿por qué no hacemos algo el 18?', ¿con qué nombre? Vamos chilenos, porque cuando queremos levantar el espíritu, queremos salir adelante ¿qué decimos? ¡Vamos chilenos!", explica.

Don Francisco cuenta que la campaña buscará apoyar a los adultos mayores más vulnerables, que recibirán la ayuda a través de los distintos municipios que son parte de la iniciativa que organiza la Fundación Teletón, junto a la fundación de la Universidad Católica Conecta Mayor, la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la Asociación Regional de Televisión (Arcatel) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Yo creo que el Estado está haciendo todo lo posible por entregar todo tipo de ayudas, pero yo creo que las ayudas hoy en día no son suficientes. Por eso los privados tenemos que entrar también a ayudar. Estamos en una emergencia, cuando salgamos de esta emergencia volverá otra vez la nueva normalidad y espero que sea con un mayor equilibrio, con menos disparidad, con menos desigualdad.

Entregar la posta

Vamos Chilenos comenzará con una transmisión conjunta de los canales a las 22.00 horas del 18 de septiembre, seguirá al día siguiente con un bloque matinal y terminará en horario estelar. El animador adelanta que la mayor novedad será que, ante la imposibilidad de tener público presencial en el Teatro Teletón, epicentro del show televisivo, habrá un escenario en 360° rodeado de pantallas que permitirán ver a la gente de manera virtual.

Aunque el programa contará con rostros televisivos y shows musicales y de humor en vivo, Don Francisco se mantendrá desde su casa. "La ley dice que yo debo estar en mi casa y me voy a quedar en mi casa", explica.

No, esta vez esto es diferente, para que esto se pueda hacer en 20 días todos tienen que ser líderes, todos tienen que ser voceros, eso le hemos pedido (a los rostros).

Pero es que todo eso aparece en el momento preciso y no aparece igual, las cosas no son iguales. Yo creo que las Teletones y todos estos eventos post esto (la pandemia) van a ser distintos. Nosotros llevamos aquí hablando 20 minutos perfectamente, ya nos acostumbramos a esto, esto vino para quedarse.

Hay muchos que me han ayudado. Lo que pasa es que también tienes que tomar en cuenta que ellos están trabajando intensamente para mantener su vida, yo estoy medio jubilado, dedicado totalmente a esto; antes estuve dedicado a la Teletón, estoy escribiendo un libro también que ya está terminado.

Dicen que va a salir en abril. Yo quería ponerle "Lo que aprendí", pero la editorial dice que pueden haber otros nombres así que no quiero dar el nombre porque a lo mejor cambia.

Todavía no lo he pensado.

En esta situación se puede hacer el Festival de Viña pero distinto, virtual. No se puede hacer en la Quinta Vergara, no se puede juntar 15 mil personas, a lo mejor los artistas tienen que cantar desde su casa, no sé. Tendría que ser un festival distinto.

La gran deuda

El rector de la PUC, Ignacio Sánchez, quien participa de la organización del evento con la Fundación Conecta Mayor, aseguró que en la pandemia se ha incrementado el aislamiento de los adultos mayores, por lo que la iniciativa responde a una deuda con este grupo. Sánchez explica que a través de los alcaldes se realizarán capacitaciones y lazos con el Senama para ayudar a responder a sus demandas.