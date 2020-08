Karen Bejarano recordó encuentro con Juanes: "Le empecé a gritar ´¡yo no soy cualquiera!´"

Karen Bejarano, relató en el programa Sigamos de Largo, el encuentro que sostuvo con el cantante colombiano Juanes en 2004.

La ex Mekano, recordó lo ocurrido, pero aseguró que no fue un momento agradable.

"Yo fui el 2004 al cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y yo iba como número estelar, obvio, después de las diez de la noche, después de las noticias. Entonces en ese minuto estábamos en el mismo sello, él internacional y yo nacional", comenzó.

“Me dicen ‘nos gustaría que se conozcan porque son del mismo sello’. (...)Me meto al camarín de Juanes, que no se malentienda por favor. Era como esto, como un estudio el camarín, estaba su mánager, sus estilistas. Y nada poh, yo entré, me lo presentan, nos quedamos conversando. Me acuerdo que era un sillón tipo tres cuerpos y yo me senté en esta parte y él estaba ahí”.

Bejarano continuó su relato, asegurando que durante la conversación el artista le dijo "ojalá algún día nos topemos en algún escenario y hagamos algo juntos’. Y yo no lo podía creer".

“Salgo del camarín y atrás mío sale su representante. Me toca el hombro, yo me doy vuelta y le digo ‘¿si?’. ‘Es que lo que pasa es que Juanes quedó encantado contigo’. (...)Y yo, tonta, le digo ‘ay, que bueno. ¿Les gustó?’, porque yo le canté un pedazo de una canción de él".

“Me dice ‘bueno, le encantaste, entonces después de la Teletón, de la presentación de ambos, podrían ir a cenar. Le gustaría ir a cenar contigo, después ustedes verán’. Yo tenía 18 años en ese minuto”, añadió.

La cantante aseguró que reaccionó con indignación. "Yo empecé a gritar, digo ‘¡¿qué?! ¡Yo no soy una prostituta!’. Le empecé a gritar ‘¡yo no soy cualquiera, yo le conté que estaba pololeando!’, y me pongo a llorar. El gallo me dice ‘ya, tranquila, tranquila’. ‘¡No, porque esto no puede ser. Yo no soy así!’. Te juro. Todos empezaron a mirar para todos lados”.