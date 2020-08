Camila Recabarren reflexionó sobre la belleza: "Si yo hubiese sido feita, igual hubiera logrado mi sueño"

Camila Recabarren, abordó con el programa CHVenCasa, cómo ha vivido el proceso en la televisión y reflexionó sobre la belleza y la estética.

La modelo, aseguró que para ella "la belleza es subjetiva. Lo que para ti parece bello, para mí quizás no. Yo fui a un concurso de belleza donde eran 120 países. Fui no porque me interesara la belleza o el concurso, sino porque quería entrar a la televisión. Y allá me di cuenta que para mí eran todas hermosas, las 120", aseguró.

Por lo mismo, aseguró que para ella "la belleza es algo sumamente superficial, a pesar de que yo trabajo en la moda. (...) Yo soy así, no hago dieta, tuve la suerte de ser así. Bacán. Pero todos nos tenemos que aceptar como somos, si al final todos somos diferentes. Es lo que le digo a mi hija, amar nuestras diferencias".

Y si bien, reconoció que "suena súper cliché", insistió en que "es algo que debería ser un poquito más banal, más superficial y quizás no detenernos ahí, porque somos todos diferentes y todas las bellezas son diferentes”.

Incluso, aseguró que "si yo hubiese sido feita, igual hubiera logrado mi sueño y hubiese llegado a la televisión y todo. Porque al final es las ganas que uno le pone, el trabajo y la perseverancia también. No hay que quitarle mérito a eso".

Aunque, aseguró que también se ha sentido "discriminada a veces, porque hay gente que critica mucho a las modelos y no sé qué. Yo no tengo la culpa de ser así poh. A veces atacan mucho, casi que no puedo hablar de temas feministas o del cuerpo de la mujer porque yo soy así. Entonces no poh, si no tengo la culpa quizás de ser alta", añadió.