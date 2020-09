Princesa Alba quedó feliz con la muñeca que le fabricó un fan copiapino

Princesa Alba cuenta que sus fans siempre encuentran formas ingeniosas de demostrarle cariño, pero la que eligió Francisco Aceituno la dejó tan impresionada que lo hizo notar en sus redes sociales.

El copiapino de 25 años fabricó a mano una muñeca igual a Princesa Alba en su videoclip de "Ya no quieres quererme", en el que la cantante aparece en una versión animada, y compartió el resultado en su Tik Tok (frantuno), donde suma más de 11.500 seguidores.

Cuenta a hoyxhoy que la idea se le ocurrió un día a las 3 de la madrugada mientras veía el videoclip. "Estaba pegadísimo con la canción, con el video, porque encontraba que era genial", dice el diseñador, que trabaja en una empresa de marketing pero que por la pandemia está con su contrato suspendido.

Francisco tiene una colección de muñecas, así que agarró una que estaba vieja, le sacó el pelo y se puso a pintar. Lo primero que hizo fue la cara y, como lo suyo no es la costura, le pidió ayuda a su abuela con el vestido, que hizo con la manga de una polera.

Lo más difícil, dice, fue el pelo, porque al principio sus propios seguidores le recomendaban tutoriales de YouTube para que lo hiciera con lana, pero no funcionaba. Fue idea de su abuela que usara hilo, "fue la solución".

En total se tardó 15 días en terminar la réplica de Princesa Alba. "Me demoré porque acá estamos en cuarentena, entonces no podía salir a comprar", cuenta Francisco, que además fabricó una caja que emula las de las muñecas que se venden en el comercio.

Su video con el resultado de su trabajo llegó a la propia Princesa Alba, que lo compartió en sus redes. Algo que sorprendió a Francisco, que confiesa que es muy fan de la cantante y que la fue a ver el año pasado cuando estuvo en Copiapó. "Quedé muy sorprendido porque no pensé que ella pudiera compartir eso, de partida porque salía yo haciendo el ridículo en los videos, pero quedé muy contento de que le haya gustado", dice el autor de la muñeca, que cuenta que ahora planea una de Denise Rosenthal, a pedido de sus seguidores de Tik Tok.

Muy impresionada

Trinidad Riveros, verdadero nombre de Princesa Alba, comenta que la muñeca "quedó increíble, me impresionó mucho, mucho". "Me impresiona mucho la dedicación detrás de todo ese trabajo, también caché que su abuelita cosió el traje, entonces no sé, es todo demasiado tierno", aplaudió la intérprete nacional.