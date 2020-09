Fernanda Urrejola sobre la maternidad: "Quiero ir a Chile porque me gustaría adoptar"

En un nuevo capítulo del porgrama "Almorzando con el rubio", conducido por Martín Cárcamo, la actriz Fernanda Urrejola conversó de distintos temas, en especial sobre la maternidad.

La intérprete manifestó que la idea de ser madre "habia dejado de plantearmelo, pero yo sueño con ser mamá, entiendo y respeto a quienes estan ni ahí con ser madre, no eres más ni menos mujer por ser madre. Me importan mucho los niños",

"Quiero ir a Chile porque me gustaría adoptar, quiero empezar la evaluacion para la adopción, lamentablemente como persona natural", aseveró Urrejola.

Finalmente, concluyó que "si es que no me lo permiten voy a postular para adoptar en cualquier parte del mundo, pero igual me gustaria ser madre biologica, este año cumplo 39 años entonces no seria malo apurarse".