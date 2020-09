Pamela Díaz confesó que Manuel Neira le entregó una lista de mujeres con las que le fue infiel

En un nuevo capítulo de "Socias", la animadora de Chilevisión, Pamela Díaz, se sinceró y contó que su ex marido, Manuel Neira, le entregó una lista con las mujeres con las que le había sido infiel

La "Fiera" expresó que "igual me cagó el hue... ¿quieren que les cuente una hue... que se van a morir?"

"Yo cuando me separé, hacía muchos desfiles, entonces yo soy súper generosa", contó.

Díaz relató que "un día le digo Manolo ya después de terminar, ya llevábamos como un año separados, 'sabes que cada vez que yo voy a un evento me dicen que te agarraste a esta y a esta otra y yo como hueo... poniéndole pestaña a todas las lindas y hablándole, entonces yo no estoy para esta cuestión, para quedar como idiota".

"Y yo le dije 'dame una lista de todas las minas que te agarraste y con quienes me has cagado, si son famosas, para no estar con las mismas minas", detalló la conductora.

"Puedes creer que el hueó... llegó con la lista" y además aseguró que "son seis minas conocidas".

Finalmente, contó que Adriana Barrientos era una de las personas.