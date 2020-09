Cercanos recordaron divertidas anécdotas de Felipe Camiroaga a nueve años de su muerte

Como cada año, cercanos a Felipe Camiroaga recordaron al animador ayer, cuando se cumplieron nueve años desde el accidente aéreo de 2011 en el que el "Halcón de Chicureo" murió junto a los otros 20 pasajeros que iban a bordo del avión de la FACh rumbo a Juan Fernández.

Los homenajes partieron por casa, en el "Buenos días a todos", que Camiroaga conducía hasta su muerte y donde ayer un gran amigo suyo, Gonzalo Ramírez, desclasificó divertidas historias.

El periodista contó que aunque fue amigo del animador sus últimos cuatro años "el tiempo que lo disfruté la verdad es que fuimos bien pegados". Ramírez rememoró los guitarreos en la casa de Chicureo de Camiroaga, a donde contó que siempre invitaba diciendo que tenía "de todo" para terminar "comiendo tallarines con salsa".

En el matinal de TVN revisaron divertidos momentos del animador. "Este gallo de verdad improvisaba y improvisaba no de talentoso, de flojo", dijo entre risas Ramírez a raíz de un video de Camiroaga con Don Francisco.

El editor del matinal, Christián Herren, que también trabajó con él, se animó a imaginar qué habría hecho el Halcón frente a Carolina Escobar. "Usted era de todo el gusto de Felipe", le dijo, a lo que la periodista admitió que "dos tallas, un guitarreo y una salida a andar a caballo y ya estaba planchada en el piso".

Y recordaron que Camiroaga fue tentado desde Estados Unidos por Univisión, cadena a la que el animador le cerró la puerta en 2010. "Le ofrecían de todo", contó Ramírez, "estaba súper complicado porque era una oferta súper difícil de rechazar". "Yo creo que él siempre estuvo convencido de que aquí estaba su vida, en Chile y en este canal", agregó.

En el matinal también recordaron a sus otros integrantes que murieron en la tragedia, Carolina Gatica, Sylvia Slier, Roberto Bruce y Rodrigo Cabezón.

Recuerdos de amigos

Otro que no dejó pasar el 2 de septiembre fue Martín Cárcamo, quien publicó en Instagram una foto de su archivo personal para rememorar un viaje inolvidable a Punta Arenas. El rubio recordó que Camiroaga le dijo que no se fueran al hotel, sino a la casa de los papás de su amigo, el productor Juan Carlos Asencio. "Almorzamos en familia y nos reímos toda la tarde. Incluso dormimos siesta. Fue un día muy lindo, donde el cariño y la amistad era la única consigna. Un día que siempre recuerdo con felicidad y agradecimiento", contó Cárcamo que añadió: "Como todos los años te sigo extrañando, amigo".

Marcelo Comparini, que trabajó con Camiroaga en "Extra Jóvenes", recordó la vez que lo llevó al doctor. Fue porque en la playa se había tirado un piquero en el mar que lo había dejado con secuelas. "Le conté a Felipe y le dije: 'No te escucho nada' y Felipe me dijo: 'Vamos a la clínica'. Me llevó él", relató el periodista en su programa en radio Oasis.