50 Cent sobre su presente como magnate de la televisión: "La música todavía es mi primer amor"

"Si pudiera pedir un deseo, pediría más deseos", dice 50 Cent en medio de un juego de situaciones hipotéticas. Una frase que ilustra perfectamente la personalidad de Curtis James Jackson III, verdadero nombre del artista que se hizo mundialmente famoso en 2003 gracias a su éxito "In da Club", que lo convirtió en una de las mayores estrellas del hip hop.

Se podría decir incluso que el título de su disco debut de 2003 "Get rich or die tryin'" (volverse rico o morir tratando) era una especie de declaración de principios para lo que vendría después. No contento con convertirse en uno de los raperos más famosos a nivel global, 50 Cent debutó en 2005 en la actuación en su película autobiográfica, "Get rich or die tryin'", que comenzó un camino en el que ha sumado más de 20 cintas y que, con el tiempo, lo llevó a convertirse en productor.

Un rol que ahora está llevando al siguiente nivel a partir de "Power", la exitosa serie de televisión que llegó a su fin en febrero de este año y que dio pie a una franquicia de cuatro spin-offs que comenzará "Power Book II: Ghost", secuela de la primera que se estrena este 6 de septiembre a través de la plataforma de streaming Starzplay.

Inspirado en el universo cinematográfico de Marvel, 50 Cent se propuso construir un verdadero imperio televisivo. Para eso, sumó conocidos nombres a la ficción, que seguirá al hijo del protagonista de "Power", Tariq (Michael Rainey), haciéndose cargo de su legado. La conocida actriz y cantante Mary J. Blige y el rapero Method Man, son dos de los grandes atractivos que trae esta nueva producción.

Desde Estados Unidos 50 Cent conversó vía Zoom con hoyxhoy, y entregó las claves detrás de 17 años de éxito.

Sólo más, más de lo que ya he hecho, realmente lo disfruto. Hay gente que no ha sido tan afortunada como yo de tener una carrera por tanto tiempo, algunos artistas logran una canción y después desaparecen, es el fin de ellos, ¿sabes? La música fue lo que me permitió financiar este negocio y me permitió involucrarme de diferentes maneras.

Si es que hubo algunos desafíos creo que estuve preparado para cada uno de ellos. No siento que fueran realmente grandes desafíos, fue más bien un ajuste y creo que lo hice bien.

Es cool, hay un montón de talento allá afuera. Traer a Mary J. Blige y Method Man al show y otros personajes que son realmente talentosos, estoy emocionado por ver cómo la gente abrazará la historia. Tenemos un equipo de escritores tan talentoso involucrado, yo cuando leo los guiones pienso 'oh esto no lo van a esperar, esto va a ser bueno'. Y traer nuevos personajes con los que la gente se puede relacionar en algunos niveles, gente realmente creíble en vez de algo muy ficticio.

Sí, el éxito. El éxito de mi primer álbum, que es el mejor debut del hip hop, me estableció como un artista reconocido mundialmente, un solo disco. La música se siente como magia, simplemente vino a mi mente "go shorty it's your birthday" (letra de "In da Club"), no es ciencia exacta, es simplemente lo que me vino a la mente. Si piensas en "Power", el primer programa televisivo en el que me involucré se convierte en el más visto en la cadena Starz, que empezó a crecer junto con el programa. Yo diría que el impacto de ese primer álbum es como "Power" ha impactado en la televisión, es como el principio de una carrera que no tiene restricciones de edad.

Aunque ha logrado instalarse como un magnate del entretenimiento, 50 Cent, asegura que hay algo que no ha cambiado: "Todavía amo la música de la misma manera, aún es mi primer amor, es sólo que voy a hacer cosas cuando siento que les falta algo, que puedo añadirles algo, que necesita algo nuevo". Para él, esa es la clave del éxito: "No es lo que has hecho lo que importa, sino lo que has hecho últimamente, debes dar con una forma de mantenerte relevante".