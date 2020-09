Vanessa Borghi reveló cuáles son sus juegos sensuales favoritos

Vanesa Borghi conversó con Martín Cárcamo y Diana Bolocco en el programa "Pijama Party" donde confesó cuáles son sus juegos sensuales favoritos.

“Yo traté de jugar una fantasía, la Diana se creía Miss Universo, ¿tú te has disfrazado o tienes algún tipo de fantasía?”, preguntó el conductor.

A lo que Borghi dijo que "sí" y Cárcamo le pidió si podía hablar más sobre eso.

La modelo argentina manidestó "de todo, pero más que lo que le guste a la otra persona, es con lo que yo también me siento cómoda. Porque si voy a sentirme incómoda, no. No me gusta mucho eso de los bailecitos, a mí me gusta llegar con un atuendo, así como de colegiala, de enfermera, de vez en cuando con un látigo si se portó mal (ríe). Pero a los hombres les gustan los disfraces”.

“¿Pero onda 50 Sombras de Grey o nunca tanto?”, consultó Bolocco. “Sí, ¿por qué no?”, señaló la musa de MCC.

La argentina señaló que "le gusta dominar la situación". a lo que Cárcamo manifestó que “eres relajada con el tema, no te enrollas, ¿eres como liberal con respecto a sexualidad?”.

“No veo nada de malo en eso. Todos podemos disfrutar de la sexualidad siempre y cuando quieran las dos personas y que ninguna sea manipulada por la situación o utilizada. Es sexo libre me gusta”, declaró Borghi

Finalmente, fue consultada si le gustaba ocupar juguetes sexuales y aseveró que “sí, pero me gusta más jugar entre las dos personas más que utilizar cosas anexas”.