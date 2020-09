Gala Caldirola habló sobre su relación con Mauricio Isla y sus planes a futuro: "No me deja en paz"

Gala Caldirola habló de su relación con Mauricio Isla, en entrevista con el Live #PijamaParty, que es conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco.

En la oportunidad, la modelo habló de su vida con el futbolista y la crisis que vivieron a principios de este año. Asimismo, reveló que Isla insiste en tener otro hijo. Incluso, el deportista intervino en la conversación, siendo consultado por este deseo, confirmando las palabras de Gala.

"Si no me deja en paz, quiere puro que me quede embarazada, soy yo la que no quiero", añadió Gala.

Mientras que Isla comentó que "Ella es muy joven, tiene 5 años menos que yo. Claramente que mi mujer no ha perdido sus ganas de seguir triunfando, de llegar a la TV y de disfrutar a sus amigos. Al final yo soy…mucho más ahora en Brasil, voy a viajar mucho, voy a jugar mucho, entonces ella también necesita su vida", comentó.

Asimismo, el seleccionado aseguró que "una de las cosas era eso, poder tener un hijo ahora y así más adelante ella ya podía disfrutar. Pero nos salió negativo todo, así que ahora va a disfrutar y no sé cuándo ella va a decidir tener un hijo. Ojalá no sea en 5 o 6 años más en que voy a estar hecho pebre", cerró.