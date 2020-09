Pancho Saavedra: "No hay un animador que le pueda hacer el peso a Don Francisco"

Aunque por la pandemia cuenta que no tenía planes armados para Fiestas Patrias, Pancho Saavedra dice que apenas Don Francisco lo invitó a ser parte del Vamos Chilenos "no tuve ningún pero".

Saavedra será uno de los rostros al frente de esta nueva cruzada solidaria, que será el próximo 18 y 19 de septiembre y que irá en ayuda, a través de las municipalidades, de los adultos mayores más vulnerables de Chile que han sido afectados por la pandemia.

¿Cuál va a ser tu rol en la campaña?

No lo tengo claro, pero sé que voy a estar ahí para convocar, entusiasmar y decirle a la gente que se sume, porque nuestros adultos mayores nos necesitan. Ellos son los que abrieron el camino para que nosotros hoy día seamos los que somos y tenemos que devolverles la mano. El Estado en general ha tenido una actitud bien displicente frente a los adultos mayores, porque sino no veríamos tantos adultos mayores postrados, solos, abandonados y es bien terrible.

¿Como ves la fecha, que sea en Fiestas Patrias?

Apenas Don Francisco lo planteó yo dije que sí inmediatamente. No tuve ningún pero. Y de hecho muchos eventos por Zoom que había por esos días se cambiaron, porque la prioridad es esta. Don Francisco el año 78 partió con la Teletón, nadie creía, bueno, ahora es el turno de los adultos mayores, a partir de ahora hay que empezar a construir algo que quede. Muchas personas dirán ¿y por qué no el Estado? Va a estar Senama, los municipios. Hoy día no es tiempo de quejarnos ni de exigirle al Gobierno, exigiendo quizás cuándo va a salir esto, es mejor tomar el guante y hacer algo.

Una vez más es Don Francisco quien encabeza esta cruzada ¿qué piensas de este liderazgo que parece no poder delegar?

Es que esta idea viene dando vueltas hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos una reunión con Don Francisco porque sentíamos que Teletón no podía estar ajeno a lo que estaba pasando en la pandemia. Después del estallido social empezó la pandemia y dijimos 'tenemos que hacer algo'. Y empezamos a trabajar, tuvimos algunas reuniones hasta que nos enfocamos y dijimos 'ok son los adultos mayores', porque son ellos los que hoy día en pandemia tampoco pueden ser autovalentes muchas veces.

Pero Don Francisco ha dicho muchas veces que quiere pasarle la posta a las nuevas generaciones, ¿hay herederos?

Don Francisco construyó una convocatoria impresionante desde el año 78 en adelante con la Teletón y el sitial que tiene Don Francisco se lo ganó a punta de esfuerzo, de sacrificio y de tener un equipo que creyó y que se preocupó por los niños que nadie se estaba preocupando. Hoy día existe esta convocatoria de parte de Don Francisco, pero él mismo lo ha dicho, que le queda un año, que le quedan dos años, yo espero que le quede mucho tiempo más, porque siento que nadie tiene el poder de convocatoria que tiene Don Francisco y que aquí no puede haber uno, somos muchos los que tenemos que estar para poder hacer un cuarto del peso de Don Francisco.

¿Es un referente para ti?

Siempre ha sido un referente, siempre, un referente de una carrera impecable, de haber sido un hombre que no tuvo miedo a irse de Chile y partir de cero en Estados Unidos, es un referente en cuanto a lo social y por supuesto que sí, que es un referente para todos los animadores de la televisión chilena. No puede no ser un referente alguien que ha sido bondadoso y que finalmente se ha preocupado porque su carrera tenga tintes solidarios, no sólo de entretención. Y yo te digo, no hay un animador que le pueda hacer el peso, no hay uno, es un grupo el que puede estar. Ahora, si el grupo está solamente para los días D, estamos fritos, o estamos como está él durante todo el año trabajando con un equipo o estamos fritos, así de simple.

Contra viento y marea

Por estos días "Contra viento y marea" le hace honor a su nombre, produciendo su temporada más desafiante.

El programa que Saavedra conduce desde 2017 en Canal 13 comenzó las grabaciones de su nueva temporada recién la semana pasada, adaptándose a los tiempos que corren por la pandemia. Cuenta Saavedra que para eso se reunieron hasta con el Ministerio de Salud, para no tener ningún problema.

"Estamos ansiosos, pero hemos tomado todas las medidas de seguridad que dicta la autoridad para evitar los contagios. Mucha gente debe decir ¿pero cómo van a hacer matrimonios en este tiempo? Pero resulta que hay mucha gente que se está casando", comenta el animador.

Sin embargo, dice que para este nuevo ciclo del docurreality sobre matrimonios imposibles han escogido los casos con pinzas. "Hay gente que tiene problemas legales, problemas de salud, que a pesar de todo no puede posponer más la fecha de su matrimonio", detalla. Y defiende una nueva temporada del programa pese a la pandemia: "Si la vida tiene que seguir, con precaución, pero tiene que seguir".