Marité Matus publicó veraniega fotografía y seguidores recordaron su separación con Arturo Vidal

Marité Matus, generó una ola de reacciones después de publicar una fotografía en bikini en sus redes sociales. La rubia compartió la veraniega postal, recibiendo miles de "likes" y comentarios.

Sin embargo, fueron las palabras de un usuario recordando su relación con Arturo Vidal, las que abrieron el debate. “¿Cómo Arturo dejó a esta bombón”, escribió un seguidor, y las respuestas no tardaron en llegar. "Y no has pensado que fue ella, quien lo dejó a él?", replicó otra usuaria.

Las intervenciones continuaron, centrándose en el fin de la relación entre Matus y el seleccionado nacional.