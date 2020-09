Fran García Huidobro aseguró que quiebre con Manuel de Tezanos fue "la ruptura más fuerte que he tenido en mi vida"

09:53 "Ahí empecé a cuestionarme mis patrones de elecciones de pareja, ¿por qué siempre se repetía ese patrón?, porque no puede ser siempre que todo el mundo esté equivocado y uno no", comentó.

En una entrevista con Revista Velvet, Francisca García Huidobro, habló sobre su vida íntima, deslizando detalles del fin de su relación con Manuel de Tezanos en 2017.

"Tuve una ruptura muy dolorosa, la ruptura más fuerte que he tenido en mi vida, en mis casi 47 años. Me tuve que cambiar de casa y fue muy terrible. Ahí empecé a cuestionarme mis patrones de elecciones de pareja, ¿por qué siempre se repetía ese patrón?, porque no puede ser siempre que todo el mundo esté equivocado y uno no", comentó.

Sin embargo, aseguró que "después de eso ya llevaba dos años en mi compromiso de levantarme todos los días ‘muerta de risa y ya veremos cómo se viene el día’. Pero siempre trataba de levantarme de forma positiva".

“Con esto que me pasó he vuelto a esa filosofía porque no quiero parecer la mina que era hace cuatro años. He sido una mujer con mucha suerte en la vida y también tuve suerte en diciembre cuando caí a la clínica, pero no quiero seguir jugando con mi suerte”, cerró.