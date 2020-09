Roberto Márquez: "Desde 1973 que no pasábamos tanto tiempo sin vernos. El contacto directo no se puede reemplazar"

A pesar de estar lejos de los escenarios, la banda sube constantemente archivos de conciertos pasados. El cantante se ve ansioso por volver y se está preparando para su concierto vía streaming "Vuelvo... Con sentido y Razón" el 26 de septiembre.

Javiera Palta Olmos

Desde que la banda se inició en 1971 se decidió que ensayarían todos los días. "Recuerdo que en Antofagasta ensayábamos desde las 3 hasta las 6 de la tarde de lunes a jueves o lunes a viernes", menciona Roberto Márquez, vocalista de Illapu.

En los casi 50 años de la banda, esta propuesta no se ha cumplido en dos ocasiones: después del Golpe Militar y ahora, en la pandemia.

Sin embargo, los ensayos han ido volviendo en la preparación de su próxima presentación "Vuelvo... Con sentido y Razón".

La cita está agendada para el sábado 26 de septiembre a las 21:00 horas y las entradas están a la venta en el sistema DaleTicket.

Según Márquez, la idea se fue dando. "Nosotros somos un grupo que actúa mucho en vivo, que tenemos una conexión bien especial con el público. Además llevamos ya casi 50 años y en esos 50 años hemos ido reflejando ese vínculo, esa historia con nuestro pueblo", menciona.

En abril, la banda publicó "Sobreviviendo en cuarentena", video en el que aparecen los miembros en sus casas tocando la pieza musical de Víctor Heredia. "Intentamos hacer un nuevo tema pero sentimos que era volver, era repetir lo mismo", cuenta el cantante.

¿Cómo nace la idea del concierto?

Empezamos a idear si no era posible hacer algo aquí en la sala de ensayo, y prepararla de manera en que pudiéramos transmitir en directo a lo mejor dos, tres canciones. Entonces surgió la alternativa por parte de quienes están produciendo el concierto y también, por parte de un amigo que estuvo incluso vinculado al trabajo de los Illapu, me llama y dice que ellos están pensando en iniciar transmisiones en vivo vía streaming. Ahí se unieron ambas cosas y empezó a caminar todo rápidamente.

¿Te has visto con la banda?

Me he visto con algunos. En el caso nuestro es muy increíble. Desde nuestro comienzo decidimos que teníamos que ensayar todos los días. Al comienzo, en Antofagasta practicábamos desde las 3 hasta las seis de la tarde de lunes a viernes o lunes a jueves si teníamos presentación los viernes. Eso se interrumpió en el momento del golpe en Chile, en donde estuvimos casi un año sin tocar. Pero ahí el grupo prácticamente se había desarmado y se rearmó digamos a fines del año 74 de nuevo. Nosotros somos un grupo que estamos viéndonos a diario, que tenemos una conexión muy cotidiana y llegó este momento, debió haber pasado unos 5 meses sin ver a ninguno de los músicos... Pero ahora ya estamos, nos empezamos a juntar porque ya estamos armando el concierto, y vamos a empezar a trabajar de nuevo con todas las medidas.

¿Extrañas al público?

Mucho. Pero mira, yo tengo suerte de trabajar con quien está a cargo de nuestras redes y eso significa que desde el primer día del encierro nosotros empezamos a publicar diariamente. Empecé a escarbar en todo lo que teníamos, todos mis archivos y con Osvaldo comenzamos a idear cada día en una conexión muy directa con nuestro público. Hemos mantenido constantemente esa comunicación entonces estoy diariamente viendo las respuestas e ideando otras cosas para mantener esa conexión.

¿Crees que la tecnología te conecta más con tu publico?

No. Yo siento que es una forma a la cual nos estamos acostumbrando. Hay otras sensaciones que también se dan cuando estás con las personas, por lo mismo nosotros somos tan críticos de repente cuando estás en un grupo de no sé, 4 jóvenes, y cada uno está con su celular comunicándose con cualquiera y los 4 que están ahí tienen 0 interacción, ¿Te fijas? Yo creo que el contacto directo con la persona no se puede reemplazar.

¿Estás ansioso por volver a los escenarios?

Sí, sobretodo por que estamos con sensaciones que no son fáciles de sobrellevar. La verdad es que se echa mucho de menos la banda y sobre todo cuando los vuelves a ver, cuando estás en la sala de ensayo trabajando sientes cuánto te hacía falta. Cómo era que te hacía falta eso.

¿Crees que chile cambió tras el estallido?

Mira, yo creo que el cambio más profundo tiene que ver con el hecho de volver a sentir que es posible cambiar este Chile que parecía estructurado, derecho, inamovible. Quienes estuvieron en la dictadura -y muchos de ellos están hoy día- se preocuparon de dejar todo de tal forma que no hubiera ninguna posibilidad de cambiar. Lo que provocó el 18 de octubre fue decir "no, esto no es inamovible, esto puede cambiar, y esto queremos cambiarlo". Entonces la gente salió a decir que ya no más. Ya no más abuso. Hay un cambio rotundo en la sociedad y sobre todo lo siento en la mentalidad de nuestro pueblo. Sentimos que podemos cambiar esta realidad que vimos tan inamovible.

¿Tienen planes para el 18 de octubre?

Habrán muchas cosas y nosotros vamos a estar absolutamente en eso. Como estuvimos en las manifestaciones, como estuvimos ahí mismo en la Plaza de la Dignidad. Estuvimos muy vinculados y obviamente que lo que venga cuando se va a cumplir un año, estaremos.

Hoy, 11 de septiembre, Illapu participará con diferentes colectivos en actos conmemorativos. "Vamos a estar en la forma que se utiliza ahora, Zoom, o lo que sea, con algunas canciones, algunos mensajes", dice.