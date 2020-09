Ernesto Belloni: "Los artistas debemos reinventarnos de una u otra forma (...) yo vendo pastillas para la ansiedad"

08:46 El comediante que le da la vida a "Che Copete" dice que los shows por streaming no le son tan cómodos si no se hacen de forma profesional. Cuenta que tras el éxito en Viña del Mar 2020 "tenía listo el año, pero se cayó todo".

Tras su éxito en el Festival de Viña del Mar 2020, el futuro de Ernesto Belloni se veía próspero. "Me salió mucha pega, tenía contratos con muchos casinos y tenía listo el año", recuerda el comediante, "pero imagínate que vino la pandemia y se cayó todo".

Con el encierro, el humorista comenzó a sufrir problemas de ansiedad. "Yo creí que esto iba a durar dos, tres meses", asegura. "Me bajó la ansiedad, por el encierro, la incertidumbre. Empecé a desesperarme por el asunto de que no sabía qué iba a pasar más adelante".

Sin embargo, Belloni encontró su propia solución: con pastillas para la ansiedad que él mismo mandó a hacer. De igual forma, a pesar de que los escenarios se encuentran cerrados, el humorista ha participado en shows vía streaming, como en el evento de una "Pampilla Live"que se celebrará este fin de semana.

Sí, lo que pasó es bien frustrante. Piensa que me había ido bien en Viña y me salió mucha pega para después del festival. Entonces vino este virus con el que no se podía trabajar. Cerraron los casinos, las carpas, todo. Se me fue todo abajo. Pero bueno, uno igual tiene que seguir viviendo así que esperé. Yo creí que todo esto iba a durar unos dos, tres meses, no más. Cuando vi que todo esto iba para largo entonces me dije "hay que hacer otra cosa".

Por otro lado me bajó la ansiedad por el encierro, por la incertidumbre. Empecé a desesperarme por el asunto de que no tenía nada que hacer y sobre todo porque no sabía qué iba a pasar más adelante.

Yo no soy de esos remedios de farmacia, yo no tomo nada. Hablé con una persona de un laboratorio natural para saber qué puedo tomar para todo lo que me estaba pasando y él me dio un montón de vitaminas. Me recomendó que consumiera alimentos que las contengan, pero eso es más lento, así que le dije que me preparara un suplemento que incluyera todo lo que me estaba indicando. Lo empecé a probar y me fue súper bien. Empecé a probar conmigo y me fue fantástico. Imagina que bajé 12 kilos desde el verano. Pero no porque te quite el hambre o haga adelgazar. Solo te ayuda a controlar la ansiedad, entonces no existía la necesidad de ir al refrigerador a cada rato. Después empecé a probar con amigos y parientes, que también les dio resultado. Entonces decidí sacarlo a la venta: si es un buen producto, se hace y se vende. Y así lo hice.

Obviamente el que no tiene cómo generar un ingreso tiene la obligación de reinventarse. Y no solo hablamos de cantantes o humoristas conocidos, hablamos de músicos, magos, bailarines, payasos, directores de teatro o actores. Hay una infinidad de gente que vive en este rubro. Es una situación bien caótica la que está viviendo el rubro artístico.

Hay algunos que hacen sus shows vía streaming, lo otro es ir reinventando, haciendo empanadas, haciendo movidas. Por ejemplo Miguelo, que hace tortas y él mismo las va a entregar y es una bonita forma también de colaborar con la gente. Y así, hay que reinventarse por el tiempo que sea necesario y se ve que será por un tiempo más.

Afortunadamente también apareció esto del streaming, de poder hacer algunos proyectos digitales que aunque no generan grandes lucas, ayudan. Yo grabé un par de shows por Tubutaca: "El show de Che Copete con La Cuarentona", y grabé otro con La Vitrina. También me invitaron a participar en un show de una Pampilla virtual y hay varios artistas. Yo ya grabé un show para ellos, además se hará un pequeño directo vía zoom ese día. Pero eso es algo que está funcionando para el 18, donde hay movimiento.

Sí. Hay que tener shows para estar vigente con la gente. Hay que darles la alternativa de poder ver un show tuyo renovado, nuevo, vigente. Esto hay que hacerlo cada dos, tres meses más o menos. Ahora estoy planeando hacer un show para fin de año, noviembre, más o menos.

Pasa que he visto artistas que han grabado sus shows previamente. Han grabado sus shows para subirlos a internet y los he visto muy caseramente, digamos. Graban sin luz, sin buen sonido. Mis shows grabados los hice con producción: en un set de televisión, con iluminación, un director de televisión. Si no es en forma profesional, no pienso grabar shows.

(Risas) Yo creo que es una actividad que puede ir en paralelo. Ahora si lo ves fríamente, yo pienso que no podré actuar en vivo y en directo por mucho rato. Entonces tengo todo este año para probar con el Ansied Control, y quizá tendré que hacer otros productos porque ha sido una locura. Quizá y después acabo haciendo algo para la próstata me imagino, para aprovechar el vuelito.