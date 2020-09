Eduardo Fuentes sobre ¡Vamos Chilenos!: "Los animadores nos debemos a la gente (...) debemos estar ahora"

Mañana comienza la campaña solidaria "¡Vamos Chilenos!". El programa durará 13 horas y busca ir en ayuda de más de 50 mil adultos mayores, los más afectados durante la pandemia.

"La televisión tiene que tener una costumbre de estar presente en momentos en que el país sufre", dice Eduardo Fuentes, quien estará animando la campaña en su primer bloque en compañía de Karen Doggenweiler, Tonka Tomicic, Julian Elfenbein, Diana Bolocco y Cristián de la Fuente. El periodista también participará en el cierre del evento el sábado entre las 23:00 y 2:00 horas.

Yo seguí yendo a trabajar todos los días a "Mentiras Verdaderas" y a otros programas. Aun así, nos distanciamos de gente que queremos mucho y que tenemos muchas ganas de ver... Yo creo que nos ha afectado como a muchas otras personas, pero siempre entendiendo que vivimos la situación con un poquito más de privilegio, en términos de espacio y de atención médica.

Desde el primer momento. Cuando recién estábamos viendo la posibilidad de hacer un programa especial en la televisión.

Creo que esto es algo que tenemos que hacer como comunicadores. Nosotros también tenemos que estar a disposición de las causas y la televisión tiene que tener una costumbre de estar presente en momentos en que el país sufre. Somos un país que sufre suficiente y bastante a menudo. Yo creo que nosotros estamos en una posición de privilegio, nos debemos a la gente, y con mayor razón debemos estar en esos instantes.

Yo creo que no es importante quienes estamos al comienzo o en el cierre. No estamos por sobre nuestros compañeros que van a estar en otros instantes, lo importante es estar ahí. Uno asume este proyecto con profesionalismo, con humildad. Los comunicadores tenemos que estar no solamente en las buenas, que son hartas, sino que también en las malas. Esta pandemia ha desnudado toda la fragilidad de nuestro país y por eso es tan importante estar ahí, presentes. Y como siempre, tratando de aportar un granito de arena.

Sí, por supuesto. La organización siempre toma medidas muy intensas en materia de seguridad. Lo vimos también en Teletón, que fue una tan distinta a la última. La organización nos cuida mucho, entonces nos sentimos cuidados, protegidos en ese contexto.