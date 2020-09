[FOTO] Alison Mandel reveló por qué no muestra el rostro de su hijo en redes sociales

Alison Mandel, suele compartir de forma regular diversas fotografías en sus redes sociales. En el último tiempo ha aparecido en postales junto a su hijo más pequeño, Baltazar, pero nunca ha mostrado su rostro.

Fue un usuario de redes sociales quien planteó la inquietud, a lo que Mandel respondió: "Porque no le he podido preguntar si quiere que lo muestre o no".

Asimismo, ante la pregunta de "por qué si muestras las caras de tus hijastros?". La comediante añadió que "Diego y Facu pueden decidir. Si nos sacamos una foto les preguntamos si se puede subir o no. El Balti aún no puede".