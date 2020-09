Erika Ender, coautora del éxito del 2017: "Despacito marcó un antes y un después en la música en español (...) Tenía esa misión"

09:02 Dice que aunque con Fonsi sentían que habían escrito una gran canción, la panameña asegura que no vieron jamás el nivel de éxito que tendría. La cantautora hoy prepara el lanzamiento de su álbum MP3-45, uno de los trabajos más personales de su carrera.

Si hay una canción latina que ha roto todos los moldes de la música hispana, esa, sin dudar, es el hit "Despacito".

El tema lanzado en 2017 ha sido una de las canciones con mayor éxito en todos los tiempos, logrando también encabezarse como la canción más reproducida en Youtube.

Sin embargo, a pesar de que dicen que sabían que era una buena pieza musical, sus creadores sostienen nunca pensaron que llegaría a este nivel de éxito. "Fue una tarde en la que nos sentamos con Fonsi y una guitarra, muy orgánicamente", cuenta Erika Ender, cantautora panameña que participó escribiendo la canción.

La verdad es que fue una bendición, sobre todo para nuestra cultura latina. Con esta canción hubo un antes y un después para el idioma español.

Nosotros tuvimos la dicha de que la inspiración vino a través de nosotros, hablo de Luis Fonsi y esta servidora. Fue una tarde en la que nos sentamos con una guitarra, muy orgánicamente, y ya luego con (Daddy) Yankee que entró para poder hacerle su rapa "pasito a pasito" que te juro fue genial.

(Justin) Bieber nos amplió mucho más, ya que grabó la mayoría de la pieza en su idioma original. Creo que fue ese último ladrillo que nos faltaba para tumbar la pared que de pronto no permitía que el español se escuchara como mainstream, como se escucha el inglés en el mundo entero. Igual hay que reconocer el trabajo de colegas que hacen aparición de nuestra cultura a través de los ritmos latinos, como Gloria Stefan, Ricky Martin, etc. Me parece que "Despacito" tenía esa misión de que el español resonara en el mundo.

Creo que sabíamos que teníamos una muy buena canción entre manos y estábamos felices con ella, pero fíjate que jamás vimos llegar el éxito de la canción en español y sobre todo porque no era una canción que tuviera una coreografía específica, es una canción que tiene muchísima letra, pero bueno, las canciones deciden hasta dónde quieren volar y bendito Dios que pudimos ser parte de este momento tan importante para nuestra cultura.

Son dos partes unidas que forman no sólo el disco, sino la persona. Yo creo que tengo un lado de mujer moderna, vanguardista, que piensa siempre fuera de la caja, empoderada y tengo también ese lado clásico, sofisticado, de valores muy arraigados de la vieja escuela y las dos cosas me forman. Quería ambas versiones en el disco, también musicalmente porque el MP3 lleva siendo el formato musical en el que se escuchan los sencillos hoy en día; y 45 se remonta a como se escuchaba cuando yo era chiquita, el 45 RPM. Entonces es como hacerle honor a las canciones y a la música que escuché en mi infancia, que formaron a la persona y a la profesional que soy hoy.

Yo diría que sí. Creo que es un poquito más basado en mi estructura, en quién soy como persona, como profesional y honrar las raíces de mis países, de mi familia. Tuve la suerte de tener muchas culturas diferentes dentro de mi familia, entonces hay una mezcla muy grande pero muy linda que me enseñó sobre todo a mirar la vida decodificandola según distintos idiomas y puntos de vista, pero entendiendo que en esencia todos somos lo mismo.

Por supuesto que sí, he estado escribiendo y uno de mis temas favoritos es una canción que grabó hace poco Gloria Trevi, que se llama "Demasiado Frágiles" y habla sobre lo frágil que nos ha demostrado esta prueba que somos después de habernos creído los más fuertes del mundo, y cómo es tan importante qu