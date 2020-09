Coca Guazzini: "Estamos viviendo momentos extraños, pero también nuevos"

Si la actriz Coca Guazzini tuviera que describir cómo es su trabajo durante los tiempos en pandemia, seguramente diría que es un desafío extraño.

La artista que dio vida a Elena Vergara en "Aquelarre" ha vuelto a las grabaciones de "La Torre de Mabel" como Mercedes Walker y también se prepara para el estreno vía streaming de "Los días que te amé", obra dirigida por Natalia Grez, donde es Laura, una mujer de 65 años que vive una catarsis sobre lo que pudo o no ser su vida. A través del ciclo Teatro Nescafé Online, la pieza será transmitida desde el jueves 24 hasta el domingo 27 de septiembre.

Laura parece una mujer que vive en el "qué hubiera pasado si...", ¿no?

Claro, el punto al que te llevan sus recuerdos es "qué hubiera pasado si...". La obra es muy delicada, muy íntima, amorosa, tranquila. En esos recuerdos ella va recorriendo su historia y principalmente llega a un amor muy importante que tuvo, y a partir de la elección que hizo en su momento ella se encuentra con la mujer que es hoy.

¿Es muy extraño participar en una obra que se hace vía streaming?

Estamos viviendo momentos súper extraños todos pero también esto es algo nuevo y a nosotros nos atrae lo nuevo. La obra es tan íntima y como una pequeña pieza teatral puede, se ajusta como a esta mirada de ser vía streaming, mitad escenario, mitad audiovisual, y bueno, nos vamos a atrever y a lanzarnos.

¿Cuál sería la diferencia entre una obra teatral grabada y una teleserie?

No tienen nada que ver. El teatro tiene publico, y el teatro aquí, ahora, también es teatro porque está hecho en un escenario. La teleserie es una grabación que no está, que se va a hacer después. Esto es como con el público ahí, pero que no está.

¿Es muy difícil hacer una función a un publico invisible?

Sí, es difícil, sin duda. Pero bueno, tenemos que sortear todas las dificultades que nos esta planteando en la vida

Sobre La torre de Mabel, ¿fue muy repentino el cese de grabaciones?

Sí, claro. O sea, nosotros empezamos a grabar de diciembre hasta los primeros días marzo, cuando ya tuvimos que parar. Fueron tiempos en los que había mucho miedo, mucha incertidumbre.

¿Cómo es grabar la serie con todos los protocolos?

Es bastante más complicado. En ese sentido admiro mucho a todo nuestro equipo porque tienen que estar con estos mamelucos, con estas mascarillas y micas el día entero. Y aún así tienen esa actitud positiva que genera también un muy buen ambiente, pero es re cansador.

¿Da gusto volver?

Por supuesto. Ahora es todo bien raro, se nos va a cambiar la personalidad, porque somos tan buenos para abrazarnos, para darnos besos y ahora es todo con un "hola" distante, pero por supuesto que nos encanta volver a reencontrarnos. En realidad ha sido intenso pero rico.

¿A qué se enfrenta Mercedes Walker?

Ella se enfrenta precisamente a que se le derrumba este lugar donde ella vive sin entender nada. Ella no tiene problemas económicos pero sí tiene varios problemas emocionales: se le separa su hijo, y con eso empieza a derrumbarse esta familia que creía que lo tenía todo en sus manos. Empiezan a aparecer secretos y también empiezan a ampliarse sus horizontes porque su exnuera se va a vivir a una torre en la Alameda. Entonces empieza a convivir con estos dos mundos.