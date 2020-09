Hugo Valencia contó detalles de su nueva vida profesional: "Costó que la gente me viera como algo más"

17:30 El periodista aseguró que en su nuevo trabajo "cuando llegué me miraron con cara rara porque era un periodista de farándula, me conocieron y descubrieron que era un buen profesional.

Hugo Valencia contó detalles de su vida profesional tras salir de TVN. El periodista aseguró que hoy está "feliz" trabajando en la Seremi de Cultura y en el evento "Santiago para todos".

"Llevo cerca de seis semanas trabajando en este proyecto, que me tiene tan contento porque tiene que ver con las artes y culturas. Además, me pone feliz que la Seremi de Cultura, encabezado por Alejandra Novoa, confiaron en mí", contó a La Cuarta.

Con ello, aseguró que le "costó que la gente me viera como algo más que un periodista de espectáculos. Siento que esta es una evolución en mi trabajo del mundo del espectáculo".

Incluso, aseguró que en su nuevo trabajo "cuando llegué me miraron con cara rara porque era un periodista de farándula, me conocieron y descubrieron que era un buen profesional. De repente me preguntan por los famosos, porque en el fondo todos tienen un alma copuchenta".