Mon Laferte: "Si no hubiese tenido tantas horas de mirar el techo y soñar despierta no habría escrito estas canciones"

A pesar de ser ampliamente conocida en casi toda Latinoamérica, la artista chilena radicada en México Mon Laferte cada vez se reinventa más, incursionando en diferentes estilos musicales y artísticos.

La cantante ha pasado por el pop, las baladas, el metal, la cumbia, el bolero, y ahora está incursionando en la música tradicional mexicana. Hace unos días la cantautora lanzó "Que se sepa nuestro amor" a dúo con el cantante mexicano Alejandro Fernández, acompañados de un video musical en blanco y negro recordando a la época dorada del cine mexicano que superó el millón de vistas en Youtube durante el fin de semana.

¿Cómo nace "Que se sepa nuestro amor"?

Esta es la única canción de mi álbum que está escrita desde antes de todo el confinamiento. La verdad la escribí sin la necesidad de grabarla. Ocurrió cuando inició el confinamiento y decidí buscar en mi teléfono todas mis notas de audio y todos mis escritos. Ahí fue cuando me reencontré con esta canción y me pareció que era necesario que estuviera en el álbum. Creo que es la canción más amable, más positiva, es una declaración de principios como de gritar a los cuatro vientos que el amor se sepa.

¿Por qué decidiste hacer un álbum de este estilo?

Es que no es que lo decidiera. A mí me pasa que de pronto estoy escuchando un tipo de música, estoy en un sitio en particular, y sale no más. Cuando estoy creando una canción me doy cuenta de que está sonando de un estilo y eso es lo que me está pidiendo mi inconsciente. Y claro, estando aquí en casa y en esta cuarentena... Estuve muy sola con mi guitarra y al estar así lo primero que viene es algo más llevado hacia el folklore.

¿Cómo has vivido la pandemia en México?

Encerrada (risas). Creo que toda la gente ha estado en todas sus etapas: positivas, depresivas, desesperadas, optimistas y creo que yo también he pasado por todas. Pero al final, a pesar de todo lo malo me parece que ha sido algo positivo para mí el encierro. Creo que me hacía falta el estar tranquila y conmigo.

Te ayudó a inspirarte.

Totalmente. De hecho me desconecté de redes sociales, de todo. Me fui hacia adentro, busqué en lo más profundo de mis ideas y mis sentimientos y empezaron a nacer las canciones solitas. Si no hubiese tenido tanto tiempo, tantas horas de mirar el techo y soñar despierta no podría haber podido escribir estas canciones que vienen.

Has pasado por diferentes estilos musicales, ¿crees que tu arte solo fluye?

Me gustaría que siempre fuera así. Que solo fluyera. Y es lo que intento que pase. Soy bastante impulsiva con el arte, así que me dejo llevar. Siempre digo que hago música porque me divierte y el hecho de indagar en diferentes estilos musicales es algo que me divierte mucho.

Como soy una apasionada y entusiasta de la vida, en cada álbum siento que es una oportunidad de dejarme llevar y es donde me pille parada. Seguramente si hoy estuviera viviendo en Corea estaría haciendo K-pop (risas). Soy casi lo más influenciable en la música. No me gusta la gente purista de la música.

¿Crees que hay un estilo más desafiante para ti?

Creo que todos. Pero la verdad es que soy tramposa. A pesar de que todos sean un desafío igual me voy a mis zonas de confort, que son música con la que me siento más familiarizada, al final son solo géneros con los que he convivido y que los he cantado antes.

Yo fui interprete muchísimos años, estuve mucho en bares, en cantinas. Hubo tantos sitios en los que canté desde el metal hasta reggaetón. Pero no creo que me atrevería a crear una pieza musical como una opera ponte tú, aunque puede que sí, porque creo que nada es tan serio ni tan importante.

Tienes una exposición en el Museo de la Ciudad de México...

Sí. Se vio detenida temporalmente por la pandemia y ahora está abierta al público. Estoy sorprendida de tener una exposición. La verdad pinto hace muchos años. Pero siempre fue algo muy personal, nunca lo compartí mucho. De pronto me vi con esta invitación a exponer, que es como un regalo gigante para mí. Cada vez estoy más cerca de la pintura, hoy estoy a punto de abrir una pequeña tiendita-galería aquí en México, y es súper emocionante también poder compartir con la gente el arte que ha estado siempre presente en mi vida.

¿Cuál es la diferencia entre la pintura y tu música?

No lo sé. Creo que sí hay algo de diferencia. En la pintura puedo volar mucho más. Creo que a veces la palabra me pone algunas barreras. Tal vez porque me faltan palabras, más vocabulario, pero la imagen me permite volar mucho más, entonces creo que hay otras ideas expresadas en la pintura que no he logrado expresar.

¿Votarás para el plebiscito ahora en octubre?

Sí. Ya hice mi trámite y todo.

¿Crees que para el de 18 octubre va a resurgir el estallido?

Sabes que no lo sé. Me gustaría creer que sí. Pero no lo sé. Se me hace soberbio de mi parte decir que va a pasar o no algo. Pero creo que sería bellísimo, que todo lo que hemos pasado como sociedad, todas las víctimas... Tiene que valer la pena tanto esfuerzo.