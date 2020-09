El excarabinero que decidió dedicarse a la música urbana y terminó codeándose con J Balvin

Como para cualquier fanático de la música urbana, para Álex Cumian (28) ver la actividad de sus ídolos en Instagram era cosa de todos los días. Pero fue una foto de J Balvin, uno de sus máximos referentes, la que terminaría cambiando su vida.

"Vi que había un comentario de un hater, un comentario súper negativo. Y en ese comentario había una respuesta súper positiva, defendiendo a Balvin. Me voy al perfil y veo que era Álvaro Osorio, el papá de J Balvin. Y en el perfil aparecía un número de contacto que guardé", recuerda ahora Cumian, quien desde tiempo antes venía dando forma a una carrera en la música bajo el nombre Alexx1.

Luego de pensarlo por una semana, el oriundo de Valdivia se decidió a escribirle a Osorio, que además de padre fue mánager del intérprete de 'Ginza' en sus primeros 13 años de carrera.

"Le mandé un WhatsApp y de una me sale arriba "escribiendo". Pero no era la respuesta de él, era una respuesta automática de su agencia", narra el músico. Luego sigue: "Me quedé con la pantalla abierta, pasaron dos minutos y veo "grabando audio". No me hice muchas ilusiones, pero era él realmente. Ahí empezó todo".

El contacto por WhatsApp dio paso a la firma del chileno en Go Far Entertainment, la empresa de representación y desarrollo de artistas del progenitor de J Balvin.

"Viajé a Medellín y firmé el 3 de enero. Este es uno de los grandes sueños que tengo en mi carrera musical. Yo comencé solo y cuesta muchísimo, pero ahora entiendo que es muy importante que un artista tenga un equipo detrás que lo vaya apoyando", resume Alexx1, que junto a la compañía de Osorio lanzó en marzo 'Cómo Olvido', un nuevo sencillo que en seis meses ha acumulado más de medio millón de views en YouTube.

"Con esa canción ahora estoy postulando para ser nominado al Latin Grammy en Mejor Interpretación Reggaeton y Mejor Canción Alternativa", adelanta el cantante. "Cuando Don Álvaro me informó eso, yo no lo podía creer. Veremos qué pasa, el 28 de septiembre salen las nominaciones".

-Es que incluso estando allá en Colombia, en las oficinas de Go Far, todos los días llegaban artistas, llegaban personas con el mismo sueño que tengo yo, de poder triunfar, de poder ser reconocido mundialmente. Él recibe a muchas personas y, aunque somos sólo cuatro artistas en Go Far, siempre dice que para que él pueda manejar a un artista necesita que el artista sea súper humano, de buen corazón, además de que tenga el talento, que tenga la música, que tenga la facha para poder lograr lo que uno quiere. Hasta el día de hoy no puedo creer que estoy trabajando con el papá de Balvin.

Una vez estábamos en una reunión allá en Colombia y Don Álvaro justo llama por video a Balvin. Yo me hice el desentendido, pero cuando da vuelta la cámara y nos muestra a Balvin, fue como de no creer. Balvin me saludó y todo, fue una locura. Cuando ves a tu ídolo en directo se te paran los pelos. Él tiene una energía súper especial, es una persona totalmente increíble, no sólo como artista.

Pasión

Mucho antes de llegar a codearse con el círculo cercano de J Balvin, Cumián estaba lejos de alcanzar su sueño en la música. Por años, de hecho, su actividad principal no estaba en los escenarios, sino en la calle: era carabinero.

"La música es mi pasión desde los 14 años, pero no tuve la posibilidad de estudiar música y obviamente tuve que trabajar. A los 17 ingresé a Carabineros porque me gustó la idea de trabajar en algo en que pudiera ayudar a las personas, quizás combatir la delincuencia porque no me gustaba que hubiesen ladrones, asesinos ni nada de eso", sintetiza.

Su estadía en la institución duró siete años en los que, además de servir en situaciones como los incendios en Valparaíso, estuvo a cargo de procesos de violencia intrafamiliar.

"Entonces a finales del 2016 pude grabar una canción. Esa canción me quedó bien, sabía que esa era. Se la envié a varios productores y uno me dijo que quería trabajar conmigo. Me invitó a ir a Los Ángeles, California. En ese momento me retiré de Carabineros para seguir mi pasión", resume Alexx1.

Ahora, y con el apoyo de Go Far, prepara el lanzamiento de una nueva canción titulada 'Muñeca' y que estará en plataformas de streaming el jueves 24 de septiembre.

-Gracias a Dios nunca estuve en una protesta. No me hubiese gustado estar en una protesta porque tengo muchos amigos que van a ellas. Creo que antes de haber ido a esa protesta, hubiese optado por dejar Carabineros.