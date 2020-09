Rolling Stone actualiza lista de los 500 mejores discos

Con el fin de poder alentar a la venta de discos en 2003, la revista Rolling Stone lanzó una lista de los 500 mejores álbumes de la historia, encabezada por "Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band", de los Beatles.

La lista fue actualizada en 2012, pero el primer lugar se mantuvo. Eso hasta la nueva actualización, donde la banda británica bajó al puesto número 5, con "Abbey Board".

Ahora, el mejor disco de todos los tiempos es "What's Going On" de Marvin Gaye, seguido por The Beach Boys con "Pet Sounds" y "Blue" de Joni Mitchell.

Sin embargo, una de las novedades de este ranking es la inclusión de artistas hispanohablantes, siendo Rosalía con su disco "El Mal Querer" quien encabeza al habla hispana en el puesto 315, seguida por Bad Bunny en el puesto 447 por su álbum "X Siempre".

La catalana fue reconocida por la revista al tener una alta influencia de la música flamenca, "el resultado es una de las mejores mezclas de modernidad y tradición en el siglo XXI", aseguran.

Tras ellos continúa "Barrio Fino" de Daddy Yankee en el lugar 473 y Shakira en el 496 con "¿Dónde están los ladrones?".