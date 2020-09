Gabriela Hernández: "Con la pandemia estoy viendo 'Pitucas sin lucas' por primera vez. Me estoy criticando todo el tiempo"

En medio de una pandemia donde es parte de la población de riesgo, Gabriela Hernández está en su departamento en Las Condes, tranquila. "La verdad siempre he vivido sola y me entretengo mucho así", dice la actriz.

La mujer que popularizó la expresión "que clase media" aprovecha estos momentos para disfrutar series en Netflix así como para reencontrarse con la "Lita", personaje que encarnó en "Pituca sin lucas", teleserie que admite está viendo por primera vez.

No obstante, la actriz no se ha alejado de las tablas, ya que está esperando el nuevo debut de la obra "Viejas de Mierda" de forma online. Con ello se mostrará la hilarante historia de tres amigas interpretadas por Hernández, Gloria Benavides y Gloria Münchmayer. La cita está agendada para el sábado 3 de octubre a las 21:00 horas a través de la plataforma Puntoplay.

La obra trata de tres amigas de la tercera edad que conversan y se van dando cuenta de que han estado totalmente dedicadas a los maridos y a los hijos. Resulta que cualquier mujer de cualquier estrato social se puede sentir identificada, y que también los hombres disfrutan muchísimo. Es una obra hecha con cariño y con una visión más optimista de la tercera edad.

Como una está acostumbrada a hacer teleseries no fue tan extraño. Eso sí cuando una esta con público tiene que hacer unas pausas para que la gente tenga tiempo de reírse y pueda escuchar. Esta vez lo hicimos más de corrido, tenemos mucha profesionalidad, así que sabemos hacer una pausa así como para la gente que está en su casa. La función que hicimos fue con todas las medidas del Minsal, todo muy cuidado, porque las tres somos del grupo de alto riesgo. Y quedó preciosa.

Voy como todo el mundo, pensando en los demás. En mi caso voy bien, estoy en mi casa, no tengo necesidad por salir, pido todo online. Yo leo mucho, veo cosas interesantes en Netflix, en la televisión, pinto, practiqué un poco de piano también. La verdad siempre he vivido sola y me entretengo mucho así. Soy una mujer muy sociable pero también soy muy buena para estar sola.

Significó mucho. Tuve un secundario que tomó harta relevancia porque le cayó bien a la gente, y toda la teleserie fue un éxito. Yo ahora la estoy viendo, porque la primera vez después de grabar yo me iba a ensayo. Total que de toda la teleserie vi 1/4 porque a la hora en que la pasaban yo estaba trabajando. Te juro que habían historias en las que no sabía qué es lo que pasó.

Si estuviera con Benito en la panadería, abrirían poco y ella tendría a todos con el escudo facial. No dejaría pasar a quien no tuviera guantes y mascarilla. Andaría con termómetro, alfombras... Se cuidarían mucho entre Benito y ella.

A veces me digo "aquí no estaba tan mal", "aquí no se me entendió", me estoy criticando todo el tiempo. También estoy en "Pobre Gallo" que tampoco la había podido ver, estoy viendo estas teleseries como si fuera la primera vez.

Lo veo mucho, mucho documental, me encantan las series nórdicas, las finlandesas, hay una Belga, "El Jurado". Ahora estoy viendo "Wolf", que me gusta mucho en este momento. Son series estupendas y claro, son distintas a las americanas que son buenas pero una ya sabe qué es lo que va a pasar. También había una rusa que en castellano creo que llamaba "Peregrinación por los caminos del dolor" y es buenísima, trata de la Primera Guerra Mundial, después la revolución bolchevique... no, es interesantísima, bien hecha y te enseñan de historia.

Evidentemente y lo digo con todas sus letras: apruebo.

Me carga hablar de la palabra estallido. La demanda social, me gusta decir a mí. Las manifestaciones por las demandas sociales ineludibles que tenemos que tener, porque por fin revienta por algún lado la injusticia.

No es solo en directores. Esto pasa entre abogados y secretarias, el tío con la sobrina, el jefe con no sé quién, el carabinero con la carabinero. Esto es algo universal y en todas las profesiones. Me parece absolutamente necesario que se denuncie y que se pueda castigar no importa cuánto tiempo haya pasado. Siempre se ha visto una violencia contra las mujeres impresionante y que sigue a pesar de todo. Deberían hacer más anuncios tipo: "Si usted sufre de violencia llame a tal lado", no que cuando pase algo salga ahí abajo un número.

Yo iba a ir al Estadio Nacional la primera vez pero hubo un accidente doméstico que no me lo permitió. He ido a manifestaciones, a la Plaza Italia no mucho porque me quebré la cadera y ahora me quebré una vértebra. Pero estoy superándolo. Entonces tampoco me podría meter ni correr cuando vienen los guanacos ni nada, pero las ganas están. Para el día de la mujer fui con la Luz Jiménez y marchamos junto a todas las actrices desde la plaza Italia hasta La Moneda y tuvimos que irnos por las calles laterales.

No depende de uno volver a la televisión. Espero que con los nuevos productores y libretistas pueda hacer una nueva serie antes de que me vaya al otro patio. Yo feliz y ellos saben de las ganas que tengo.