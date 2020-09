Patricia Maldonado se lanzó en picada contra Sigrid Alegría por su participación en campaña "Vamos Chilenos"

Diversas reacciones generó la participación de Sigrid Alegría en la campaña "Vamos Chilenos". La actriz se presentó con el grupo Aparcoa y en medio del show sacó un pañuelo con la consigna "Apruebo CC".

A días del evento, fue Patricia Maldonado quien comentó el episodio en la transmisión de su programa "Las Indomables" y aseguró que este hecho habría influido en no haber cumplido la meta que había planteado Mario Kreutzberger.

"Mario es inteligente, Mario no juega a perdedor. Yo no le presto ropa a nadie, no juega a perdedor, juega a ganador. ¿Usted cree que él estaba al tanto para perder como perdió ese día, que no llegó a la meta?" sostuvo, añadiendo que "fueron miles las personas que no donaron, los únicos perdedores fueron los ancianos".

Y con ello, apuntó directamente a Sigrid. "Si la señora, señorita, o el individuo, lo que usted quiera de la Alegría, la Alegria, jaja, le digo yo, cree que lo hizo bien, no lo hizo bien, porque hoy día la han hecho trizas. Y si el grupo Aparcoa, que no aparece nunca en ninguna parte, que yo pensé que no existía, querían volver a tener un minuto de fama, se fueron a la cresta".

Incluso, fue más allá, y aseguró que "hay que tomar a esta señora de nuevo y volverla a internar... Pero internarla junta con el grupo, a todos los que se pusieron la polerita, porque merecen rehabilitarse. No están en su sano juicio, porque pasaron a llevar a los ancianos que tanto lo necesitaban".