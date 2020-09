Hernán Calderón salió a explicar publicación de imagen junto a su hijo en Instagram: "Se eliminaron fotos, no sé que está pasando"

11:59 "Alguien me está hackeando", añadió el abogado.

Confusión generó entre los seguidores de redes sociales de Hernán Calderón padre, la publicación en su cuenta de Instagram de una fotografía donde aparece junto a su hijo "Nano" Calderón.

Se trata de una imagen donde ambos están abrazados, y en el texto se lee la frase: "Grande hijo".

Sin embargo, a minutos de compartida fue borrada, aumentando las especulaciones de los usuarios, debido al proceso judicial que ambos enfrentan.

Finalmente, fue el mismo abogado quien salió a explicar lo ocurrido, asegurando que su cuenta fue hackeada.

"Me estoy dando cuenta, dijo a La Cuarta. "Se eliminaron fotos, no sé que está pasando, alguien me está hackeando mi Instagram", replicó.