Testearán a invitados de "Vamos Chilenos" por Leandro Martínez

La organización de "Vamos Chilenos" informó que se encuentra trabajando con la Mutual de Seguridad para realizar tests PCR a toda persona que tuvo algún contacto con el cantante Leandro Martínez durante la noche del 19 de septiembre en el programa de solidaridad a los adultos mayores que organizó Don Francisco. Esto luego de que el artista revelara en sus redes sociales que está contagiado de Covid-19.

Así, la organización está analizando "la trazabilidad de los contactos cercanos durante su participación en el evento y se les está realizando la prueba de PCR en sus respectivos hogares para descartar posibles contagios".

El artista participó en la campaña el 19 de septiembre durante el homenaje a Cecilia, donde compartió escenario con Paloma Soto y Carolina Soto, además de los animadores presentes.

A través de su Instagram Martínez afirmó que de un momento al otro habría perdido su gusto y olfato, pero que lo había relacionado a una alergia que suele afectarle en esta época del año.

Síntomas en escenario

Sin embargo los malestares aumentaron. El cantante comenzó a experimentar dolores de cabeza y cuerpo. "Dormía noche y día, tenía un cansancio brutal", dijo.

Pese a todo, el cantante participó en el evento "¡Vamos Chilenos!" con síntomas. "Me hicieron dos test rápidos que arrojaron que no tenía nada", afirmó, por lo que asumió que solo era una alergia grave.

"Un día no podía más con todo y le dije a mi pareja que me llevara a alguna parte, fuimos a urgencia, me hicieron el PCR y a los dos días los resultados arrojaron que tenía Covid-19", dijo.

Camila Guzmán, esposa del cantante también resultó contagiada del virus. "Estamos bien, nada grave. Pero anímicamente a veces me pasa la cuenta", afirmó Guzmán.

La pareja afirma que lo más difícil de la enfermedad es no poder estar con sus hijas, quienes se encuentran bajo el cuidado de su abuela hasta que mejoren.