Hermana de Naya Rivera se mudó con su ex cuñado para cuidar al hijo de la fallecida actriz: "No estoy preocupada por lo que pueda parecer"

18:10 "En el momento más oscuro de mi vida, lo único que me parece importante son mis amigos y mi familia. Estar ahí para cuidar a mi sobrino aunque ahora mismo no pueda ni cuidar de mí misma", replicó.

Una serie de reacciones generó la desición de la hermana de la actriz Naya Rivera, Nickayla Rivera de mudarse a vivir a la casa de su ex cuñado para ayudar en la crianza de su sobrino de cinco años.

Tras el fallecimiento de la artista, la noticia causó sorprensa, siendo la misma Nickayla, quien salió a aclarar os hechos a través de sus redes sociales.

"En el momento más oscuro de mi vida, lo único que me parece importante son mis amigos y mi familia. Estar ahí para cuidar a mi sobrino aunque ahora mismo no pueda ni cuidar de mí misma", comenzó escribiendo.

"No estoy preocupada por lo que pueda parecer, porque nadie sabe la época agonizante que estamos viviendo. He aprendido que lo que importa más en este momento es a mostrar compasión y no juzgar a los demás y nunca dar por sentado nada en esta vida. Espero que todos podáis aprenderlo también", replicó.