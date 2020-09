Lorenza Izzo tras hacer pública su relación con escritora: "Sentí una responsabilidad de no esconderlo"

La actriz chilena Lorenza Izzo, quien fue parte del elenco de la última película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, habló de su relación con la escritora norteamericana Sophie Tabet.

“Me han preguntado mucho por qué hice pública mi relación con mi novia… Me pasa que encuentro que es tan importante hoy día la autenticidad en un mundo en donde estamos tan enfocados en odiarnos y en tirarnos caca”, cometó en el programa que Jordi Castell transmmite en vivo por Instagram.

Y con ello, aseguró que "en particular, con lo que se refiere a la visibilidad lésbica o de parejas homosexuales o de cualquier tipo de orientación que no sea heterosexual, en Chile hay muy pocas y ese es mi país", planteó.

"Entonces yo sentí una responsabilidad de no esconderlo, de ser quien soy y de querer a quien quiero. Y al que le guste bacán y al que no, no".