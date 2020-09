Kathy Contreras publicó postal al desnudo y compartió profunda reflexión sobre las redes sociales

09:56 "Si en algún momento critiqué a una mujer por subir ´x´ fotos, me perdono a mí misma por mis condicionamientos, pero hoy no más! Ni conmigo, ni con los demás", comentó.

"Voy a reconocer que me molesta tremendamente cuando crítican lo que hacen los demás, sobre todo en este espacio de red social se da mucho para eso, también debo decir que observandome me di cuenta que a veces yo también lo hacía, y no solo con otros, si no que conmigo misma".

Con este mensaje, la ex participante del programa Calle 7, Kathy Contreras, acompañó una nueva publicación en su cuenta de Instagram, donde aparece al desnudo utilizando solo un pañuelo.

Además de la imagen por la que recibió miles de "likes", hizo un llamado a sus seguidores. "Mi invitación es a dejarnos ser, a ser más pacientes y menos críticos con nosotros, ya que ese hábito se irá reflejando en el dejar ser a otros".

