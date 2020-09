Fran García-Huidobro reveló tenso episodio con Ignacia Allamand: "Me pegó la media parada de carros"

11:03 "No me quedó otra que pedirle disculpas", aseguró la animadora.

Fran García-Huidobro recordó en "Sigamos de Largo", un episodio que vivió con Ignacia Allamand. La animadora recordó lo ocurrido luego de tener como invitados en el espacio a Andrés Allamand y Marcela Cubillos.

“¿Han pagado alguna culpa por ser hijos de ustedes, simplemente por el apellido que tienen?“, fue la pregunta que realizó la conductora en un inicio.

Ante esto, el canciller comentó que "hay veces, particularmente en las redes, las redes son a veces tan hostiles, tran agresivas (…) y eso le rebota a mis niñitas“.

Fue en ese momento en que Fran reveló que "una vez me pegó la media parada de carros la Ignacia a mí“.

“Estaba hablando de ella en Primer Plano y dije ‘bueno, y además es hija de Andrés Allamand‘. Y me encontré con ella y me dijo ‘¿Qué tienes que andar diciendo quién es mi papá? Como si yo no fuera una persona única y exclusiva‘. No me quedó otra que pedirle disculpas. Tenía toda la razón”, aclaró.