Daniel Vilches: "Cuando abran los negocios pienso volver al Café Haití"

Tras casi ocho meses encerrado, Daniel Vilches está acostumbrado a leer los diarios y ver la televisión. Es una rutina de la que no tiene opción: ha seguido en regla las órdenes del ministerio de Salud.

"Antes salía al centro a juntarme con las amistades en el café Haití donde nos juntábamos a conversar", recuerda. Con 88 años, de los que ha dedicado 73 al humor, el "académico de la lengua" no piensa cambiar su humor revistero.

Y es que se está preparando para crear una presentación online junto a Ernesto Belloni, el que estará disponible a través de la plataforma La Vitrina, donde ya tiene un show grabado años atrás.

¿Tienes planes para cuando puedas salir?

Yo estoy todos los días llamando a mucha gente, a los amigos que siempre estarán y antes salía al centro a juntarme con las amistades. Cuando estén los negocios abiertos pienso volver, sobre todo al Café Haití, donde nos juntábamos todos los días a conversar, contarnos bromas o hacer chistes... Uno está acostumbrado a ir, salir todos los días con sus amistades al café, después uno iba a su casa a almorzar, era una vida distinta, un mundo distinto.

¿Qué es el garabato para los chilenos?

Es algo muy normal, nosotros los chilenos vivimos con el garabato puesto en la hoja. La palabra hueón la usa todo el mundo, en todas partes. Hay algunos igual que ya se sobrepasan, por ejemplo en las teleseries, donde dicen más arriba que el garabato hueón. Yo encuentro muy feo que una mujer o un varón hable así.

¿No eres bueno para el garabato en tu día a día?

Los uso en mis rutinas de años. Yo soy el inventor del garabato en este país. Pero solo los uso en mis rutinas, en la vida real, yo soy distinto, no digo garabatos.

¿Has notado como evoluciona la comedia?

Ya no existen las cosas que yo hacía: los espectáculos revisteriles que abundaban en Argentina y en Chile. El humor sigue siendo muy bueno a través de otras personalidades como Kramer, Coco Legrand, que son diferentes a las cosas que hace uno y tienen bastante éxito. Se acabó la época de Los Caporales, de Los Perlas.

¿Y has pensado en cambiar tu humor?

Yo siempre he hecho el mismo humor, no he cambiado en absoluto, y así me he mantenido a través de los años. Ahora cuando contraté a Ernesto Belloni para estar en los casinos fue un éxito tan grande que me pidieron repetir mis funciones con él. Y lo hice. Solamente cambié los sketches y cambié la vedette y así vamos a seguir trabajando ahora. También cuando vuelva la época de temporada de espectáculos sacaremos nuestras carpas para poder trabajar otro ratito.