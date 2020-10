Francisca Valenzuela: "La canción 'La Fortaleza' la escribí para mí. Era la primera vez que me decía algo positivo"

Para Francisca Valenzuela su canción "La Fortaleza" es una obra dedicada a sí misma. "Una está acostumbrada a recalcar lo negativo, esta fue la primera vez en la que me decía 'tú tienes capacidad', 'tú tienes fuerza'", comparte en conversación con hoyxhoy

Y es que al momento de ver los proyectos de la artista el concepto de "amor propio" como método de lucha es clave. En enero, la cantautora lanzó su álbum "La Fortaleza", del cual se desprenden temas como su homónima o "Ya no se trata de ti". El 12 de noviembre la chilena interpretará su álbum completo vía streaming en un concierto virtual, donde los precios de las entradas variarán entre los 3.500 y 5.000 pesos.

La pandemia afectó parte de tu trabajo, se interrumpió una de tus giras en marzo, ¿cómo se vio esto?

Por supuesto, el disco que salió este año originalmente salía el año pasado en octubre. Con todo lo que pasó en Chile con toda razón estando allá y muy activa allí, postergamos el lanzamiento para enero. Luego hicimos el lanzamiento de enero, alcanzamos a estar en el Festival de Viña, estuvimos en México tocando un poco y teníamos una gira programada entre marzo y septiembre que por supuesto que quedó cancelada.

Pero esto no te ha hecho estar lejos de tus fans, de hecho participaste con ellos en tu trabajo...

Claro, el nuevo video clip de "La Fortaleza" fue un video colaborativo y eso fue increíble. Fue un proyecto que de verdad me motivó mucho y me llenó de energía porque hice esta invitación vía redes sociales y me llegaron más de 1.500 videos. Todos los vi, cada video era increíble, cada video era honesto, real, un pedacito de la vida y la realidad de alguien y ese sentimiento de comunidad, conexión y esa cosa tan real, tan humana fue lo que a mí me motivó y me llenó de energía, me hizo sentir muy contenida.

Como contaste, Fortaleza estaba lista para lanzar en octubre de 2019, pero esta canción puede dar una energía en estos tiempos de coronavirus, ¿sientes que ha sido una coincidencia positiva?

Sí. El disco tiene como una sensación un poco premonitoria de alguna manera. Habla de este viaje, ese tránsito desde la oscuridad a la luz para enfrentar la adversidad, para superar las cosas, para identificar las vulnerabilidades y tomarlas como fortaleza y conectar con ella, y yo creo que esa fortaleza no es solo un viaje individual sino que colectivo, entonces de todas maneras creo que esos conceptos, ese mensaje es aplicable de manera universal hoy y es muy interesante porque es una canción muy personal.

¿A qué te refieres con personal?

La Fortaleza la escribí para mí, porque nunca había escrito una canción donde yo me decía "tú tienes capacidad", "tú tienes fuerza", algo positivo, como que somos tan buenas para recalcar lo negativo... Entonces es lindo ver como de alguna manera esta canción se desprendió de una historia personal, un viaje personal y pudo aplicarse y resonar con lo que está pasando fuera de nosotros y a todos nosotros, y he visto eso y ha sido muy lindo, muy emocionante y he recibido mucho cariño.

¿Has escrito nuevas canciones con la cuarentena?

De repente hace unas semanas o unos dos meses empecé a sentir ganas de escribir más allá de las cosas que estaba haciendo para mi disco o de trabajo en sí, más allá de ensayar o de tocar, y sí, empecé a escribir bastante y componer. No solo letras y canciones sino que texto y como un poco de reconectar con eso. Me dio como esa hambre, esas ganas de expresar y han salido cosas que las siento bien potentes, bien íntimas y honestas pero también las siento bien representativas del momento.

También sacaste un podcast llamado "Ruidosas: mujeres que hacen ruido". ¿Cómo nace la idea?

Este podcast surgió porque yo siempre tenía ganas de hacer uno, porque de alguna manera el formato está muy alineado con las cosas que hacemos en Ruidosas. En el fondo queremos conocer más de cerca mujeres y sus historias, sus perspectivas y decir que no hay una sola manera de ser mujer, no hay una sola manera de ser exitosa. Hay diferentes roles, y la conversación gira en torno no solamente al desarrollo profesional de sus proyectos, sino que también temas que me parecen cruciales para mujeres en particular y disidencias, que tienen que ver con autoestima, éxito, la noción del exitismo o no, el cómo uno va diseñando su propio camino a su propia manera y va persiguiendo ese sueño y mantiene esa motivación con claridad.

Tus proyectos están enfocados en el amor propio y poder avanzar a través de esto.

Es una bonita observación esa, yo creo que sí, de todas maneras. Lo importante es que eso no implica invisibilizar o correr para el lado lo malo, yo creo que lo importante aquí es que "La Fortaleza" por ejemplo, es la fortaleza porque me cuestiono qué es ser fuerte, qué es tener fortaleza, y esa fortaleza también es vulnerabilidad, también es ser frágil. Todos nosotros somos fuertes de diferentes maneras.