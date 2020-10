Karen Bejarano respondió a usuaria que opinó sobre el aspecto de su rostro: "Bótox no me he puesto"

11:27 "No opinemos sobre el aspecto del otro si no nos gusta. Se normalizó durante mucho tiempo esa mala costumbre de dar opiniones sin ser pedidas y ya es hora de cambiarlo”, añadió la cantante.

Karen Bejarano publicó este lunes una fotografía de su rostroen Instagram, recibiendo una serie de comentarios y "likes".

Sin embargo, fue un mensaje e particular el que no pasó desapercibido para la ex "Mekano".

“No abuses del bótox, no es necesario“, le escribió una usuaria.

"Primero, bótox no me he puesto“, replicó Bejarano. Pero no se quedó ahí y continuó: "Segundo, no opinemos sobre el aspecto del otro si no nos gusta. Se normalizó durante mucho tiempo esa mala costumbre de dar opiniones sin ser pedidas y ya es hora de cambiarlo”.

“Ah, y te cuento que el bótox se utiliza para paralizar los músculos y así prevenir o disminuir las arrugas o líneas de expresión”, cerró.